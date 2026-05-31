6 Kuliner Es Teler di Surabaya dengan Isian Melimpah dan Sering Jadi Andalan Saat Musim Panas

Rekomendasi kuliner es teler enak di Surabaya / foto : Magnific/ Dewi Ambarwati
JawaPos.com - Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner es teler yang menghadirkan kesegaran buah-buahan segar dengan berbagai isian yang sangat melimpah.
Dari es teler legendaris yang sudah berdiri sejak 1978 hingga sajian modern dengan buah durian montong yang tebal dan lembut, kuliner es teler di Surabaya terus memanjakan penggemarnya.
Setiap kedai es teler di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari penggunaan sirup berwarna kuning khas hingga tambahan bakso kenyal yang menjadi menu pelengkap favorit.
Dilansir dari laman Travelingyuk dan GoTravelly pada Minggu (31/5), berikut enam rekomendasi kuliner es teler enak di Surabaya.
1. Es Teler Pacar Keling & Bakso Pak No
Berlokasi di Jalan Pacar Keling Nomor 9D, Tambaksari, kedai legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1978 ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00.
Satu porsi es teler berisi kolang kaling, nangka, nanas, cincau, jelly, kelapa, es serut, dan susu kental manis, dengan keunikan penggunaan sirup berwarna kuning yang membuat tampilan es teler sangat cantik, dilengkapi menu mie pangsit dan bakso yang juga lezat.
2. Es Teler & Bakso Tanjung Anom
Berlokasi di Jalan Tanjung Anom Nomor 15, Surabaya dengan tiga cabang lain termasuk di Taman Apsari Nomor 7, warung yang selalu ramai ini buka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 21.30.
Satu porsi es teler berisi buah alpukat, buah nangka, es serut, susu kental manis, mutiara, dan santan, tersedia juga menu baso campur dan berbagai es segar lainnya sebagai pilihan.
