14 Rekomendasi Tempat Makan Siang di Bandung: Hidangan Lezat dan Menu Bervariasi, Mulai dari yang Kekinian hingga Tradisional Lengkap! 

Ilustrasi tempat makan siang di Bandung. (Freepik)
Beragam rekomendasi tempat makan siang di Bandung kini semakin mudah ditemukan, namun memilih lokasi yang benar-benar nyaman dengan cita rasa terbaik tetap menjadi tantangan tersendiri.
Apalagi, setiap tempat makan memiliki konsep unik yang mampu memberikan pengalaman kuliner berbeda. Ada restoran dengan nuansa tradisional yang hangat, cafe estetik bergaya modern, hingga rumah makan legendaris yang sudah terkenal sejak lama karena kelezatan masakannya yang autentik.
Menariknya lagi, banyak tempat makan di Bandung yang tidak hanya unggul dari segi rasa, tetapi juga menawarkan suasana cozy dan Instagramable.
Hal ini membuatnya cocok dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga, makan siang bersama teman, hingga sekadar bersantai sambil menikmati suasana kota.
Ditambah dengan pilihan menu yang lengkap, pengunjung bisa menikmati aneka makanan mulai dari nasi timbel, sate, sop, aneka seafood, western food, dessert, hingga berbagai minuman segar yang menggugah selera.
Bagi wisatawan maupun warga lokal, berburu kuliner siang di Bandung selalu menjadi aktivitas yang menyenangkan. Terlebih lagi, setiap sudut kota menghadirkan pilihan tempat makan dengan karakter dan keunikan tersendiri.
Oleh karena itu, tidak heran jika rekomendasi tempat makan siang di Bandung selalu menjadi informasi yang banyak dicari, khususnya bagi pencinta kuliner yang ingin menikmati hidangan lezat sekaligus suasana makan yang nyaman dan berkesan.
Dilansir dari Google Maps, inilah rekomendasi tempat makan siang di Bandung yang wajib dicoba, karena menunya bervariasi mulai dari tradisional hingga hidangan kekinian.
1. Sindang Reret Bandung
Sindang Reret menjadi salah satu restoran khas Sunda yang sudah lama dikenal sebagai destinasi makan siang favorit di Bandung.
Tempat ini menawarkan berbagai hidangan tradisional Sunda dengan cita rasa yang autentik dan konsisten, menjadikannya pilihan yang cocok bagi wisatawan maupun warga lokal.
Menu yang tersedia sangat beragam, mulai dari gurame goreng dan bakar, ayam kampung, pepes ikan, karedok, hingga aneka sayuran segar khas Sunda yang disajikan bersama sambal yang menggugah selera.
Suasana restoran terasa hangat dan nyaman dengan nuansa tradisional yang kental. Area makannya cukup luas sehingga cocok untuk makan bersama keluarga, rombongan wisata, maupun acara kantor.
Pelayanan yang ramah serta pilihan menu yang lengkap membuat banyak pengunjung menjadikan Sindang Reret sebagai salah satu tempat makan siang andalan saat berada di Bandung.
Untuk menikmati santapan di sini, pengunjung biasanya menyiapkan budget sekitar Rp40.000 hingga Rp120.000 per orang. Lokasinya berada di Jalan Surapati, Bandung.
2. Kampung Daun
Bagi yang ingin menikmati makan siang dengan suasana alam yang menenangkan, Kampung Daun merupakan pilihan yang sangat menarik.
