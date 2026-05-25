Crab Rangoon: Crispy di Luar, Creamy di Dalam

JawaPos.com - Crab Rangoon dari @hildansl ini jadi salah satu camilan yang sekali coba langsung susah berhenti makan. Bagian luarnya crispy renyah, sementara isiannya creamy, gurih, dan penuh rasa crab stick yang savory banget.



Perpaduan ricotta cheese dan mayonnaise membuat teksturnya super lembut dan lumer di mulut. Ditambah bawang putih, daun bawang, dan minyak wijen, aroma serta rasanya jadi makin rich dan khas ala appetizer restoran Asian fusion.



Camilan ini cocok banget untuk teman santai, ide jualan, atau menu sharing bareng keluarga dan teman. Apalagi kalau dimakan hangat saat kulitnya masih crunchy dan isiannya masih creamy.



Bahan-bahan

250 gram crab stick

250 gram ricotta cheese

2 sdm mayonnaise

2 batang daun bawang

2 siung bawang putih

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada

1 sdt minyak wijen

1/4 sdt MSG



Cara Membuat

1. Siapkan isian

Cincang crab stick dan daun bawang lalu campurkan dengan ricotta cheese dan mayonnaise.