Crab Rangoon: Crispy di Luar, Creamy di Dalam

Potret crab rangoon creamy dengan isian crab stick dan ricotta cheese. (Sumber: instagram.com/@hildansl)
JawaPos.com - Crab Rangoon dari @hildansl ini jadi salah satu camilan yang sekali coba langsung susah berhenti makan. Bagian luarnya crispy renyah, sementara isiannya creamy, gurih, dan penuh rasa crab stick yang savory banget.
Perpaduan ricotta cheese dan mayonnaise membuat teksturnya super lembut dan lumer di mulut. Ditambah bawang putih, daun bawang, dan minyak wijen, aroma serta rasanya jadi makin rich dan khas ala appetizer restoran Asian fusion.
Camilan ini cocok banget untuk teman santai, ide jualan, atau menu sharing bareng keluarga dan teman. Apalagi kalau dimakan hangat saat kulitnya masih crunchy dan isiannya masih creamy.
Bahan-bahan
250 gram crab stick
250 gram ricotta cheese
2 sdm mayonnaise
2 batang daun bawang
2 siung bawang putih
1/2 sdt garam
1/2 sdt lada
1 sdt minyak wijen
1/4 sdt MSG
Cara Membuat
1. Siapkan isian
Cincang crab stick dan daun bawang lalu campurkan dengan ricotta cheese dan mayonnaise.
2. Tambahkan bumbu
Masukkan bawang putih cincang, garam, lada, minyak wijen, dan MSG. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
3. Bungkus
Ambil kulit pangsit lalu isi dengan adonan crab rangoon secukupnya. Lipat dan rekatkan bagian pinggirnya.
4. Goreng
Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga golden brown dan crispy.
5. Sajikan
Nikmati hangat bersama saus sambal atau mayo favorit.
Crab Rangoon ini punya kombinasi tekstur yang seru banget: luar crunchy, dalam creamy dan savory. Rasa gurih dari crab stick dan aroma minyak wijen bikin camilan ini terasa mewah walaupun bikinnya simpel.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk camilan akhir pekan, ide frozen food, atau menu sharing yang dijamin langsung habis duluan!
