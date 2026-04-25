Truffle Mushroom Chicken Rice: Menu Simple Rasa Premium ala Cafe

Potret truffle mushroom chicken rice yang creamy, gurih, dan comforting. (Sumber: instagram.com/@madebythewa)
JawaPos.com - Kalau ingin menu rumahan yang simpel tapi terasa seperti makanan cafe, Truffle Mushroom Chicken Rice dari @madebythewa ini wajib masuk wishlist recook.
Kombinasi ayam crispy, saus jamur creamy, dan aroma black truffle membuat hidangan ini terasa lebih premium tanpa proses yang ribet.
Kunci utama dari resep ini tentu ada pada Black Truffle Seasoning yang memberi aroma earthy khas dan membuat rasa creamy mushroom sauce jadi jauh lebih mewah.
Dipadukan dengan jamur kancing, butter, bawang putih, dan cooking cream, hasil akhirnya benar-benar comforting dan rich.
Ayamnya juga tidak kalah menarik. Dada ayam dibumbui sederhana lalu dibalut tepung tipis sebelum dimasak, menghasilkan tekstur juicy di dalam dengan bagian luar yang sedikit crispy. Saat disiram saus creamy truffle mushroom dan dimakan bersama nasi hangat, rasanya langsung auto happy.
Bahan-bahan
500 gram dada ayam fillet
1/2 sdm garam
1/2 sdm lada
1 sdt paprika bubuk
1 sdt kaldu bubuk
3 sdm tepung terigu
50-70 ml susu atau air
Minyak goreng secukupnya
Saus Mushroom Truffle
250 gram jamur kancing
3 sdm butter
1/2 bawang bombay
3 siung bawang putih
250-300 ml cooking cream
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Black Truffle Seasoning secukupnya
Cara Membuat
1. Marinasi ayam
Campurkan ayam dengan garam, lada, paprika bubuk, dan kaldu bubuk. Tambahkan tepung terigu dan sedikit susu atau air hingga membentuk coating tipis.
2. Masak ayam
Pan fry atau goreng ayam hingga matang dan bagian luar berwarna golden.
3. Tumis bahan saus
Lelehkan butter lalu tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.
4. Masukkan jamur
Tambahkan jamur kancing lalu masak hingga layu dan aromanya keluar.
5. Buat saus creamy
Tuang cooking cream lalu bumbui dengan garam, lada, dan black truffle seasoning. Masak hingga saus sedikit mengental.
6. Sajikan
Tata nasi hangat, ayam, lalu siram dengan saus mushroom truffle creamy.
Truffle Mushroom Chicken Rice ini punya rasa creamy dan gurih yang sangat comforting, tapi tetap terasa elegan berkat aroma truffle yang khas. Jamur membuat saus lebih savory, sementara ayam crispy memberikan tekstur yang balance di setiap suapan.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk makan malam spesial, meal prep, atau saat ingin masak sesuatu yang terasa fancy tanpa effort berlebihan. Simple, creamy, dan rasa premiumnya benar-benar bikin nagih!
