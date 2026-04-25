Truffle Mushroom Chicken Rice: Menu Simple Rasa Premium ala Cafe

JawaPos.com - Kalau ingin menu rumahan yang simpel tapi terasa seperti makanan cafe, Truffle Mushroom Chicken Rice dari @madebythewa ini wajib masuk wishlist recook.

Kombinasi ayam crispy, saus jamur creamy, dan aroma black truffle membuat hidangan ini terasa lebih premium tanpa proses yang ribet.



Kunci utama dari resep ini tentu ada pada Black Truffle Seasoning yang memberi aroma earthy khas dan membuat rasa creamy mushroom sauce jadi jauh lebih mewah.

Dipadukan dengan jamur kancing, butter, bawang putih, dan cooking cream, hasil akhirnya benar-benar comforting dan rich.



Ayamnya juga tidak kalah menarik. Dada ayam dibumbui sederhana lalu dibalut tepung tipis sebelum dimasak, menghasilkan tekstur juicy di dalam dengan bagian luar yang sedikit crispy. Saat disiram saus creamy truffle mushroom dan dimakan bersama nasi hangat, rasanya langsung auto happy.



Bahan-bahan

500 gram dada ayam fillet

1/2 sdm garam

1/2 sdm lada

1 sdt paprika bubuk

1 sdt kaldu bubuk

3 sdm tepung terigu

50-70 ml susu atau air

Minyak goreng secukupnya



Saus Mushroom Truffle

250 gram jamur kancing

3 sdm butter

1/2 bawang bombay

3 siung bawang putih

250-300 ml cooking cream

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Black Truffle Seasoning secukupnya



Cara Membuat

1. Marinasi ayam

Campurkan ayam dengan garam, lada, paprika bubuk, dan kaldu bubuk. Tambahkan tepung terigu dan sedikit susu atau air hingga membentuk coating tipis.

2. Masak ayam

Pan fry atau goreng ayam hingga matang dan bagian luar berwarna golden.

3. Tumis bahan saus

Lelehkan butter lalu tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.

4. Masukkan jamur

Tambahkan jamur kancing lalu masak hingga layu dan aromanya keluar.

5. Buat saus creamy

Tuang cooking cream lalu bumbui dengan garam, lada, dan black truffle seasoning. Masak hingga saus sedikit mengental.