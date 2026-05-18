Jangan Bingung! 10 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Betawi yang Wajib Di Borong Saat Liburan ke Jakarta

Jakarta, kota metropolitan yang menyimpan beragam pengalaman menarik.

Tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan kota modern, Jakarta juga memiliki budaya yang kuat. Melalui keberadaan masyarakat Betawi yang mewarnai budaya di kota Jakarta.

Masyarakat Betawi memberikan warna tersendiri di tengah hiruk pikuk kota. Mulai dari kesenian, kuliner, tradisi. Keberadaan masyarakat Betawi ini juga membuat Jakarta tidak hanya identik dengan kota serba cepatnya, tetapi sisi tradisi yang berkarakter.

Saat berkunjung ke Jakarta, anda bisa membawa pulang oleh-oleh yang mencerminkan kota ini. Mulai dari camilan manis, souvenir yang khas, sampai minuman tradisional yang menyehatkan semuanya cocok dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang

Mengutip informasi dari kanal YouTube @myspacetogrow, berikut sepuluh oleh-oleh yang wajib anda angkut selepas berkunjung dari Kota Jakarta.

Dodol Betawi

Betawi juga memiliki kuliner dodol yang khas. Teksturnya kenyal dan manis legit membuat dodol betawi selalu menjadi favorit warga Jakarta.

Dodol betawi kini hadir dalam berbagai rasa, mulai dari rasa original, ketan hitam, sampai durian yang harum. Ukurannya pun juga beragam mulai dari kemasan eceran, pack, sampai jumbo yang cocok untuk hantaran dan perayaan.

Kembang Goyang

Kembang goyang merupakan kue tradisional khas Betawi. Kembag goyang menggunakan adonan tepung yang dicetak menggunakan alat khusus berbentuk bunga.

Adonan kembang goyang kemudian dicelupkan dalam minyak panas, lalu digoyangkan cetakannya supaya kue bisa lepas. Rasanya manis legit dengan tekstur renyah.

Biji Ketapang