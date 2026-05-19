Oseng Daging Ketumbar Bawang: Gurih Wangi dengan Daging Super Empuk

JawaPos.com - Kalau mencari menu daging yang simpel tapi rasanya kuat dan bikin nasi cepat habis, Oseng Daging Ketumbar Bawang dari @adekoerniawan_s ini wajib dicoba.

Perpaduan daging sapi empuk dengan aroma ketumbar dan bawang yang melimpah menghasilkan hidangan rumahan yang sederhana tapi kaya rasa.

Yang membuat menu ini spesial adalah penggunaan ketumbar di dua tahap: pada marinasi dan saat proses oseng.

Hasilnya, aroma rempah jadi lebih keluar dan menyatu sempurna dengan daging sapi. Ditambah bawang merah yang banyak, bawang putih, serta sedikit terasi bubuk, rasa oseng jadi makin gurih dan harum.

Tekstur dagingnya juga tetap juicy karena dimarinasi terlebih dahulu dengan saus tiram dan maizena. Teknik ini membantu daging lebih lembut dan bumbu lebih meresap saat dimasak.

Bahan Utama

400 gram daging sapi khas dalam

Bumbu Marinasi

1 sdt bawang putih bubuk