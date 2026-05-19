Saus Hambagu Steak Maruko: Gurih Manis Ala Jepang yang Bikin Steak Makin Juicy

JawaPos.com - Kalau bicara tentang hambagu steak ala Jepang, salah satu hal yang paling penting tentu saja sausnya.

Tekstur saus yang kental dengan rasa gurih manis dan sedikit smoky menjadi kunci kenapa menu ini terasa begitu comforting.

Resep dari @kreasi.tanoto ini menghadirkan Saus Hambagu Steak Maruko yang sederhana tapi punya rasa kaya seperti saus steak restoran Jepang.

Perpaduan bawang bombay dengan saus BBQ menghasilkan aroma manis gurih yang khas. Ditambah kecap manis, kecap asin, dan saus lada hitam, rasa saus menjadi lebih kompleks dan balance.

Ada rasa savory, sedikit smoky, manis, dan hangat dari lada hitam yang membuat saus ini cocok dipadukan dengan hambagu steak, beef patty, ayam, bahkan nasi hangat sekalipun.

Yang menarik, bahan-bahannya cukup sederhana dan mudah ditemukan. Cara membuatnya juga cepat, jadi cocok untuk menu rumahan praktis tapi tetap terasa spesial.

Bahan-bahan

200 ml air

1 buah bawang bombay