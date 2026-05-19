20 Tempat Makan Paling Enak dekat Wisata Candi Prambanan, Selalu Jadi Incaran Wisatawan Saat Liburan

JawaPos.com - Kawasan Candi Prambanan menyimpan banyak pilihan tempat makan enak yang sayang untuk dilewatkan setelah berwisata.

Dari restoran dengan pemandangan langsung ke candi hingga warung desa bertema Jawa yang autentik, kuliner di sekitar Prambanan sangat beragam.

Setiap tempat makan di kawasan wisata Candi Prambanan memiliki keunikan tersendiri, mulai dari konsep kembulan hingga sajian soto dalam tempurung kelapa yang unik.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Traveloka pada Selasa (19/5), berikut 20 rekomendasi kuliner tempat makan paling enak dekat wisata Candi Prambanan.

1. Wedang Kopi Prambanan

Berlokasi di Jalan Raya Manisrenggo-Prambanan dan buka hingga pukul 22.00, restoran bernuansa pedesaan ini menyajikan menu masakan rumahan khas Jawa seperti brongkos, gereh lombok ijo, dan oseng bunga pepaya.

Harganya sangat ramah di kantong mulai Rp5.000 per lauk dengan paket sekitar Rp55.000, dan tersedia halaman dengan kolam ikan koi yang menjadi favorit anak-anak.