11 Pempek Paling Mantap dan Terkenal di Solo: Memadukan Cita Rasa Gurih, Ikan Tengiri yang Nikmat, dan Sambal Cuko yang Kaya Rempah!

JawaPos.Com - Solo tidak hanya dikenal sebagai kota budaya dengan ragam kuliner khas Jawa yang melegenda, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya berbagai kuliner Nusantara yang digemari banyak orang.

Salah satu yang cukup populer adalah pempek, makanan khas Palembang yang punya penggemar setia karena teksturnya yang kenyal, cita rasa gurih dari ikan yang terasa, serta sambal cuko dengan perpaduan rasa asam, manis, pedas, dan aroma rempah yang khas.

Di Solo, kuliner pempek menjadi pilihan menarik untuk makan siang, camilan sore, hingga santapan santai bersama keluarga.

Menariknya, sejumlah tempat makan pempek di Solo mampu menghadirkan rasa autentik dengan kualitas yang memuaskan.

Mulai dari pempek kapal selam dengan isian telur yang melimpah, lenjer, adaan, kulit, hingga tekwan hangat yang cocok disantap kapan saja.

Beberapa tempat bahkan sudah memiliki pelanggan setia karena konsistensi rasa, kualitas bahan, dan kuah cuko yang benar-benar menggugah selera.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas pempek paling mantap dan terkenal di Solo dengan rasa gurih, aroma ikan tengiri yang terasa, dan cuko kaya rempah.

1. Pempek Ny. Kamto Solo

Pempek Ny. Kamto menjadi salah satu tempat paling populer di Solo bagi pencinta pempek dengan cita rasa khas Palembang.

Tempat ini dikenal dengan tekstur pempek yang kenyal, rasa ikan yang cukup terasa, dan kuah cuko yang memiliki karakter kuat dengan perpaduan manis, asam, serta sedikit pedas yang menggoda.

Menu favorit seperti kapal selam, lenjer, adaan, hingga tekwan hangat selalu menjadi pilihan banyak pelanggan.

Daya tarik utama tempat ini terletak pada kualitas rasa yang konsisten dan pilihan menu yang cukup lengkap untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman.

Suasana tempat makan yang nyaman juga membuat pengalaman santap terasa lebih santai dan menyenangkan.

Untuk menikmati menu di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp25.000 hingga Rp80.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Slamet Riyadi Nomor 300, Laweyan, Surakarta.