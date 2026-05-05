11 Sate Ayam Paling Legendaris di Bandung: Cita Rasa Khas Tak Tergantikan dengan Harga Terjangkau

JawaPos.Com - Bandung selalu punya tempat istimewa di hati para pecinta kuliner, termasuk bagi mereka yang mencari sate ayam dengan cita rasa autentik dan harga yang bersahabat.

Di kota ini, sate ayam bukan sekadar makanan biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner yang terus bertahan dari generasi ke generasi.

Daging ayam yang empuk, dibakar dengan teknik yang tepat, lalu disajikan dengan bumbu kacang yang kental atau kecap gurih, menciptakan perpaduan rasa yang sulit dilupakan.

Menariknya, banyak penjual sate ayam di Bandung yang tetap mempertahankan resep lama tanpa mengubah kualitas rasa.

Inilah yang membuat beberapa tempat makan menjadi legendaris dan selalu ramai pengunjung setiap harinya.

Tidak hanya warga lokal, wisatawan pun sering menjadikan sate ayam sebagai salah satu kuliner wajib saat berkunjung ke Bandung.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, sate ayam di Bandung cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai makan siang maupun santapan malam.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi kuliner sate ayam paling legendaris di Bandung yang wajib Anda coba.

1. Sate Ayam Hadori

Sate Ayam Hadori merupakan salah satu kuliner legendaris di Bandung yang sudah dikenal luas karena kualitas rasanya yang konsisten dari waktu ke waktu.

Potongan daging ayamnya cukup besar sehingga menghasilkan tekstur juicy di bagian dalam dengan bagian luar yang matang sempurna saat dibakar.

Bumbu kacangnya kental dengan perpaduan rasa gurih dan manis yang seimbang, ditambah lontong yang lembut membuat hidangan ini terasa lengkap.

Aroma bakaran arang yang khas semakin menggugah selera. Harga seporsi berkisar Rp25.000 hingga Rp40.000, berlokasi di Jalan Stasiun Timur.

2. Sate Ayam Maulana Yusuf