11 Sate Ayam Paling Legendaris di Bandung: Cita Rasa Khas Tak Tergantikan dengan Harga Terjangkau

Ilustrasi sate ayam di Bandung. (Freepik)
JawaPos.Com - Bandung selalu punya tempat istimewa di hati para pecinta kuliner, termasuk bagi mereka yang mencari sate ayam dengan cita rasa autentik dan harga yang bersahabat.
Di kota ini, sate ayam bukan sekadar makanan biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner yang terus bertahan dari generasi ke generasi.
Daging ayam yang empuk, dibakar dengan teknik yang tepat, lalu disajikan dengan bumbu kacang yang kental atau kecap gurih, menciptakan perpaduan rasa yang sulit dilupakan.
Menariknya, banyak penjual sate ayam di Bandung yang tetap mempertahankan resep lama tanpa mengubah kualitas rasa.
Inilah yang membuat beberapa tempat makan menjadi legendaris dan selalu ramai pengunjung setiap harinya.
Tidak hanya warga lokal, wisatawan pun sering menjadikan sate ayam sebagai salah satu kuliner wajib saat berkunjung ke Bandung.
Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, sate ayam di Bandung cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai makan siang maupun santapan malam.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi kuliner sate ayam paling legendaris di Bandung yang wajib Anda coba.
1. Sate Ayam Hadori
Sate Ayam Hadori merupakan salah satu kuliner legendaris di Bandung yang sudah dikenal luas karena kualitas rasanya yang konsisten dari waktu ke waktu.
Potongan daging ayamnya cukup besar sehingga menghasilkan tekstur juicy di bagian dalam dengan bagian luar yang matang sempurna saat dibakar.
Bumbu kacangnya kental dengan perpaduan rasa gurih dan manis yang seimbang, ditambah lontong yang lembut membuat hidangan ini terasa lengkap.
Aroma bakaran arang yang khas semakin menggugah selera. Harga seporsi berkisar Rp25.000 hingga Rp40.000, berlokasi di Jalan Stasiun Timur.
2. Sate Ayam Maulana Yusuf
Sate Ayam Maulana Yusuf terkenal dengan cita rasa autentik yang tetap terjaga dan porsi yang cukup mengenyangkan untuk berbagai kalangan.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!