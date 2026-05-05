7 Rekomendasi Sate Buntel Favorit di Solo dengan Cita Rasa Klasik yang Selalu Ramai Pengunjung

Sate Buntel di Solo. (Google Maps/Dnk Putri)
JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota kuliner yang kaya akan hidangan tradisional dengan cita rasa khas, salah satunya adalah sate buntel.
Berbeda dengan sate pada umumnya, sate buntel dibuat dari daging kambing cincang yang dibungkus lemak tipis, lalu dibakar hingga matang sempurna.
Hasilnya adalah tekstur daging yang lembut, juicy, dan penuh rasa, dengan aroma bakaran yang menggoda sejak pertama kali disajikan.
Cita rasanya yang gurih, sedikit manis, dan tidak terlalu kuat aroma kambingnya membuat sate buntel bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.
Ditambah lagi dengan penyajian menggunakan kecap manis, irisan bawang merah, dan cabai, menciptakan perpaduan rasa yang semakin nikmat.
Di Solo, terdapat banyak tempat makan sate buntel yang sudah legendaris dan selalu ramai pengunjung.
Dengan harga yang masih terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, sate buntel menjadi salah satu kuliner wajib saat berkunjung ke kota ini.
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh rekomendasi kuliner sate buntel paling favorit di Solo yang wajib Anda coba.
1. Sate Buntel Pak H. Bejo
Sate Buntel Pak H. Bejo merupakan salah satu yang paling terkenal di Solo dan sering menjadi tujuan utama pecinta kuliner khas daerah ini.
Daging kambing cincangnya memiliki tekstur sangat lembut dengan balutan lemak tipis yang membuat rasa gurihnya semakin kuat tanpa terasa berlebihan.
Proses pembakaran dilakukan secara perlahan menggunakan arang sehingga menghasilkan bagian luar yang sedikit garing dengan aroma smoky yang khas, sementara bagian dalam tetap juicy dan empuk saat digigit.
Disajikan dengan kecap manis, irisan bawang merah, dan cabai rawit, perpaduan rasa manis, gurih, dan pedasnya terasa seimbang dan menggugah selera.
Harga seporsi berkisar Rp35.000 hingga Rp60.000 tergantung jumlah tusuk yang dipesan.
