Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 3 Mei 2026 | 05.39 WIB

24 Jam Berburu Ayam Geprek Otentik di Jogja, Bukan Gimmick tapi Real Digeprek Bareng dengan Cabainya

Ilustrasi ayam geprek/YouTube @Dyodoran

JawaPos.com - Ayam geprek bisa dibilang sebagai salah satu  kuliner lokal yang paling diminati.

Isiannya yang lengkap dan menggugah selera,membuat banyak kalangan tertarik menjadikan ayam geprek sebagai comfort food yang nagih untuk dibeli lagi dan lagi.

Ayam geprek merupakan olahan ayam krispi yang “digeprek” bersama sambal, biasanya menggunakan sambal bawang, lalu disajikan dengan nasi hangat serta lalapan seperti timun, kol, dan kacang panjang.

Ayam geprek sering menjadi menu pilihan favorit anak kos, karena harganya terjangkau namun tetap  menggugah selera dan mengenyangkan.

Jogja, menjadi tempat pelopor ayam geprek pertama di Indonesia. Tepatnya di warung ayam Geprek Bu Rum yang melegenda.

Selain warung Bu Rum, terdapat banyak rekomendasi tempat makan ayam geprek di Jogja yang tidak kalah unik dan menarik untuk dicoba.

Berikut kami berikan rekomendasi tempat makan paling worth it untuk menyantap ayam geprek di Jogja. Informasi ini kami rangkum dari ulasan kanal YouTube @dyodoran. 

Geprek Bu Made menyediakan ayam geprek dengan sensasi benar-benar digeprek. tempat makan ini berlokasi di Jl Wulung No.26, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman.

Ayam geprek bu Made menawarkan tiga pilihan sambal mulai dari sambal bawang, sambal tomat, dan sambal terasi. 

Keunikannya, yang membuat ayam geprek di sini berbeda,  ayam geprek bu made disajikan bersama dengan kuah tongseng. Selain itu, tersedia berbagai lauk pendamping, seperti tumis labu, tumis daun pepaya, dan terong goreng krispi.

