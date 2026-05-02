24 Jam Berburu Ayam Geprek Otentik di Jogja, Bukan Gimmick tapi Real Digeprek Bareng dengan Cabainya

Ayam geprek bisa dibilang sebagai salah satu kuliner lokal yang paling diminati.

Isiannya yang lengkap dan menggugah selera,membuat banyak kalangan tertarik menjadikan ayam geprek sebagai comfort food yang nagih untuk dibeli lagi dan lagi.

Ayam geprek merupakan olahan ayam krispi yang “digeprek” bersama sambal, biasanya menggunakan sambal bawang, lalu disajikan dengan nasi hangat serta lalapan seperti timun, kol, dan kacang panjang.

Ayam geprek sering menjadi menu pilihan favorit anak kos, karena harganya terjangkau namun tetap menggugah selera dan mengenyangkan.

Jogja, menjadi tempat pelopor ayam geprek pertama di Indonesia. Tepatnya di warung ayam Geprek Bu Rum yang melegenda.

Selain warung Bu Rum, terdapat banyak rekomendasi tempat makan ayam geprek di Jogja yang tidak kalah unik dan menarik untuk dicoba.

Berikut kami berikan rekomendasi tempat makan paling worth it untuk menyantap ayam geprek di Jogja. Informasi ini kami rangkum dari ulasan kanal YouTube @dyodoran.

Geprek Bu Made (ayam geprek kuah tongseng)

Geprek Bu Made menyediakan ayam geprek dengan sensasi benar-benar digeprek. tempat makan ini berlokasi di Jl Wulung No.26, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman.

Ayam geprek bu Made menawarkan tiga pilihan sambal mulai dari sambal bawang, sambal tomat, dan sambal terasi.