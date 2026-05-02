Misoa Goreng Ayam: Menu Hangat Gurih dengan Sentuhan Minyak Wijen

JawaPos.com - Misoa dikenal sebagai salah satu jenis mie yang lembut dan cepat matang, cocok untuk berbagai olahan praktis di rumah.

Salah satu kreasi yang bisa kamu coba adalah misoa goreng ayam yang gurih dan mengenyangkan.

Seperti dilansir dari @dindaa_manurung, resep ini memadukan misoa dengan daging ayam giling dan bakso ikan, menghasilkan hidangan yang sederhana tapi kaya rasa.

Berbeda dari mie goreng biasa, misoa memiliki tekstur yang lebih halus dan menyerap bumbu dengan baik.

Dalam resep ini, misoa dimasak dengan tambahan kuah terlebih dahulu agar lebih lembut, lalu dipadukan dengan bumbu mie goreng yang gurih dan sedikit pedas.

Kombinasi minyak wijen, kecap asin, dan bubuk cabai memberikan cita rasa khas yang hangat di lidah. Ditambah dengan daun bawang sebagai pelengkap, aroma hidangan ini semakin menggugah selera.

Bahan-bahan:

Misoa secukupnya

Daging ayam giling