Egg Salad High Protein: Camilan Sehat 20g Protein yang Creamy dan Praktis

Potret egg salad tinggi protein dengan Greek yogurt dan mustard. (Sumber: instagram.com/@cook_18_)
JawaPos.com - Camilan sehat kini semakin diminati, terutama yang tinggi protein namun tetap lezat. Salah satu menu yang wajib dicoba adalah egg salad high protein.
Seperti dikutip dari @cook_18_, resep ini tidak hanya mudah dibuat, tapi juga mengandung lebih dari 20 gram protein—cocok untuk kamu yang ingin menjaga asupan nutrisi tanpa ribet.
Berbeda dari egg salad biasa yang menggunakan banyak mayones, versi ini lebih sehat karena menggunakan Greek yogurt sebagai bahan utama.
Hasilnya tetap creamy, tapi lebih ringan dan tinggi protein. Tambahan mustard juga memberikan rasa khas yang sedikit asam dan tajam, membuat rasanya lebih kompleks dan tidak membosankan.
Menu ini sangat fleksibel, bisa dinikmati dengan crackers, roti, atau bahkan dimakan langsung. Cocok untuk camilan, sarapan, atau bekal praktis yang mengenyangkan.
Bahan-bahan:
3 butir telur rebus
2 sdm Greek yogurt
1/2 sdm mustard
Garam secukupnya
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari