Egg Salad High Protein: Camilan Sehat 20g Protein yang Creamy dan Praktis

JawaPos.com - Camilan sehat kini semakin diminati, terutama yang tinggi protein namun tetap lezat. Salah satu menu yang wajib dicoba adalah egg salad high protein.

Seperti dikutip dari @cook_18_, resep ini tidak hanya mudah dibuat, tapi juga mengandung lebih dari 20 gram protein—cocok untuk kamu yang ingin menjaga asupan nutrisi tanpa ribet.

Berbeda dari egg salad biasa yang menggunakan banyak mayones, versi ini lebih sehat karena menggunakan Greek yogurt sebagai bahan utama.

Hasilnya tetap creamy, tapi lebih ringan dan tinggi protein. Tambahan mustard juga memberikan rasa khas yang sedikit asam dan tajam, membuat rasanya lebih kompleks dan tidak membosankan.

Menu ini sangat fleksibel, bisa dinikmati dengan crackers, roti, atau bahkan dimakan langsung. Cocok untuk camilan, sarapan, atau bekal praktis yang mengenyangkan.

Bahan-bahan:

3 butir telur rebus

2 sdm Greek yogurt

1/2 sdm mustard