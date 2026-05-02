Tumis Ayam Buncis: Menu Praktis, Sehat, dan Super Gurih

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu praktis yang sehat tapi tetap enak, tumis ayam buncis bisa jadi pilihan yang tepat.

Hidangan ini memadukan dada ayam yang tinggi protein dengan buncis yang segar dan kaya serat. Seperti dilansir dari @kupicookie, resep ini bahkan bisa dimasak dengan sedikit minyak atau versi panggang untuk pilihan yang lebih sehat.

Tumis ayam buncis cocok untuk menu makan siang atau malam yang tidak ribet. Proses memasaknya cepat, tapi tetap menghasilkan rasa yang gurih dan memuaskan.

Kunci kelezatannya ada pada proses marinasi ayam yang membuat bumbu meresap sempurna.

Perpaduan kecap asin dan saus tiram memberikan rasa umami yang kuat, sementara tambahan cabai bubuk dan parsley memberi sentuhan pedas dan aroma segar.

Menu ini juga cocok untuk kamu yang sedang menjaga pola makan karena bahan-bahannya cenderung ringan namun tetap mengenyangkan.

Bahan-bahan:

250 gram dada ayam (potong tipis)

1/2 sdm bawang putih bubuk