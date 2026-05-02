Spicy Tuna Inari: Perpaduan Nasi Sushi dan Tuna Pedas yang Praktis

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta makanan Jepang tapi ingin versi yang lebih simpel dibuat di rumah, spicy tuna inari bisa jadi pilihan menarik.

Hidangan ini memadukan nasi berbumbu ala sushi dengan topping tuna pedas creamy yang menggoda. Seperti dikutip dari @madebythewa, resep ini termasuk kategori simple & comforting food yang cocok untuk dinikmati kapan saja.

Inari sendiri adalah kantong tahu (tofu pouch) yang biasanya diisi dengan nasi. Dalam versi ini, isian tersebut dipadukan dengan tuna yang sudah dibumbui mayonnaise, minyak wijen, dan sedikit rasa manis serta pedas. Hasilnya adalah kombinasi rasa gurih, creamy, dan sedikit spicy yang bikin nagih.

Menu ini tidak hanya enak, tapi juga praktis. Kamu tidak perlu teknik memasak yang rumit, cukup mencampur bahan dan menyusunnya. Cocok untuk bekal, camilan, atau bahkan sajian saat kumpul bersama teman.

Bahan-bahan:

Nasi putih secukupnya

1 kaleng tuna

5-8 sdm mayonnaise (kewpie)

1 sdm minyak wijen