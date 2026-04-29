10 Spot Kuliner Nasi Megono Terbaik di Pekalongan dengan Cita Rasa Otentik, Wajib Dicoba Saat Berkunjung di Kota Batik Ini! 

JawaPos.Com - Kota Pekalongan tidak hanya dikenal sebagai kota batik, tetapi juga sebagai salah satu pusat kuliner tradisional yang kaya akan cita rasa khas Jawa Tengah.

Salah satu hidangan yang paling ikonik adalah nasi megono, yaitu nasi putih yang disajikan dengan olahan nangka muda berbumbu kelapa parut yang gurih dan aromatik.

Kuliner nasi megono memiliki karakter rasa yang unik, perpaduan antara gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang khas.

Biasanya hidangan ini disajikan dengan lauk sederhana seperti tempe, tahu, atau ikan asin, namun justru di situlah letak keistimewaannya.

Kesederhanaan bahan dipadukan dengan teknik memasak tradisional menghasilkan rasa yang autentik dan sulit dilupakan.

Menariknya, banyak warung nasi megono di Pekalongan telah berdiri sejak lama dan tetap mempertahankan resep turun-temurun.

Selain rasanya yang khas, harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau.

Dilansir dari Google Maps, berikut sepuluh spot kuliner nasi megono terbaik di Pekalongan yang wajib kamu coba.

1. Nasi Megono Pak Bon

Nasi Megono Pak Bon yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Pekalongan menjadi salah satu tempat makan yang cukup dikenal di kalangan pecinta kuliner tradisional.

Lokasinya yang berada di pusat kota membuat tempat ini mudah dijangkau dan sering ramai saat jam makan siang.

Seporsi nasi megono di sini terdiri dari nasi putih hangat yang disajikan dengan megono berbahan dasar nangka muda dan kelapa parut.

Biasanya dilengkapi dengan tempe goreng atau ikan asin sebagai pelengkap.

Rasa yang dihasilkan cenderung gurih dengan sentuhan manis khas Jawa Tengah.