Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 29 April 2026 | 17.45 WIB

10 Spot Kuliner Nasi Megono Terbaik di Pekalongan dengan Cita Rasa Otentik, Wajib Dicoba Saat Berkunjung di Kota Batik Ini! 

lustrasi nasi megono khas pekalongan. (Freepik) - Image

lustrasi nasi megono khas pekalongan. (Freepik)

JawaPos.Com - Kota Pekalongan tidak hanya dikenal sebagai kota batik, tetapi juga sebagai salah satu pusat kuliner tradisional yang kaya akan cita rasa khas Jawa Tengah. 

Salah satu hidangan yang paling ikonik adalah nasi megono, yaitu nasi putih yang disajikan dengan olahan nangka muda berbumbu kelapa parut yang gurih dan aromatik.

Kuliner nasi megono memiliki karakter rasa yang unik, perpaduan antara gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang khas. 

Biasanya hidangan ini disajikan dengan lauk sederhana seperti tempe, tahu, atau ikan asin, namun justru di situlah letak keistimewaannya. 

Kesederhanaan bahan dipadukan dengan teknik memasak tradisional menghasilkan rasa yang autentik dan sulit dilupakan.

Menariknya, banyak warung nasi megono di Pekalongan telah berdiri sejak lama dan tetap mempertahankan resep turun-temurun. 

Selain rasanya yang khas, harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. 

Dilansir dari Google Maps, berikut sepuluh spot kuliner nasi megono terbaik di Pekalongan yang wajib kamu coba.

1. Nasi Megono Pak Bon

Nasi Megono Pak Bon yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Pekalongan menjadi salah satu tempat makan yang cukup dikenal di kalangan pecinta kuliner tradisional. 

Lokasinya yang berada di pusat kota membuat tempat ini mudah dijangkau dan sering ramai saat jam makan siang.

Seporsi nasi megono di sini terdiri dari nasi putih hangat yang disajikan dengan megono berbahan dasar nangka muda dan kelapa parut. 

Biasanya dilengkapi dengan tempe goreng atau ikan asin sebagai pelengkap.

Rasa yang dihasilkan cenderung gurih dengan sentuhan manis khas Jawa Tengah. 

Bumbu yang digunakan terasa meresap dengan baik ke dalam megono, sehingga setiap suapan terasa kaya rasa.

Artikel Terkait
Bukan Cuma Batik, Ini 7 Kuliner Soto Tauto Khas di Pekalongan yang Wajib Dicoba Karena Gurihnya Beda - Image
Kuliner

Bukan Cuma Batik, Ini 7 Kuliner Soto Tauto Khas di Pekalongan yang Wajib Dicoba Karena Gurihnya Beda

Sabtu, 18 April 2026 | 18.10 WIB

Jadwal Shalat Wilayah Pekalongan Rabu 1 April 2026 - Image
Islami

Jadwal Shalat Wilayah Pekalongan Rabu 1 April 2026

Rabu, 1 April 2026 | 04.37 WIB

Jadwal Shalat Wilayah Pekalongan Senin 30 Maret 2026 - Image
Islami

Jadwal Shalat Wilayah Pekalongan Senin 30 Maret 2026

Senin, 30 Maret 2026 | 15.07 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

