5 Rekomendasi Mie Ongklok Khas Wonosobo Paling mantab dengan Kuah Kental Paling Nikmat yang Selalu Ramai Pembeli

JawaPos.Com - Dingin khas dataran tinggi Wonosobo selalu terasa lebih lengkap ketika ditemani semangkuk hangat mie ongklok. Kuliner legendaris ini bukan sekadar mie biasa, melainkan sajian khas dengan kuah kental berbumbu ebi dan kucai yang memberikan cita rasa unik, perpaduan gurih, manis, dan sedikit smokey yang sulit ditemukan di tempat lain. Mie ongklok biasanya disajikan bersama sate sapi, tempe kemul, dan kerupuk, menciptakan pengalaman makan yang kaya tekstur dan rasa. Menariknya, hampir semua warung mie ongklok di Wonosobo menawarkan harga yang sangat terjangkau, namun tetap menjaga kualitas rasa yang autentik dan konsisten.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima rekomendasi kuliner mie ongklok khas Wonosobo yang wajib kamu coba saat berkunjung ke kota sejuk ini.

1. Mie Ongklok Longkrang

Mie Ongklok Longkrang dikenal sebagai salah satu tempat paling legendaris di Wonosobo.

Sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, warung ini tetap mempertahankan resep tradisional yang membuat rasanya konsisten hingga sekarang.

Seporsi mie ongklok di sini disajikan dengan kuah kental yang khas, terbuat dari campuran tepung kanji, ebi, dan rempah pilihan.

Kuahnya terasa gurih dengan sentuhan manis yang lembut, sangat cocok dinikmati di udara dingin Wonosobo.

Mie yang digunakan memiliki tekstur kenyal dan dimasak menggunakan teknik tradisional dengan saringan bambu, atau yang disebut “ongklok”.