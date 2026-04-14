Resep Garang Asem Ayam Kuah Santan untuk 20 Porsi, Segar Asamnya Pas dan Selalu Jadi Andalan di Acara Keluarga

JawaPos.com - Garang asem ayam dikenal sebagai salah satu hidangan tradisional yang memiliki cita rasa khas: gurih, segar, dan asam yang menggugah selera.

Apalagi jika dimasak dalam jumlah besar, aroma rempah dan daun pisangnya semakin terasa menggoda.

Resep garang asem ayam 20 porsi ini cocok untuk acara keluarga, hajatan, atau bahkan ide jualan.

Kuah santan yang ringan berpadu dengan rasa asam dari tomat dan belimbing wuluh menciptakan sensasi segar yang bikin siapa saja ketagihan.

Untuk kamu yang ingin mencoba resepnya di rumah, berikut langkah-langkah pembuatannya dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan Garang Asem Ayam 20 Porsi

Bahan Utama:

- 2 kg ayam (±20 potong paha)

- 3,5 liter air