Creamy Buldak Ramen Hack: Viral, Pedas, dan Super Creamy

Potret creamy Buldak ramen hack dengan kuning telur dan mayonnaise. (instagram.com/@cooking_with_chinny)
JawaPos.com - Kalau kamu pecinta mie instan pedas, pasti sudah nggak asing sama Buldak Carbonara. Tapi belakangan ini lagi viral banget ramen hack yang bikin teksturnya jadi lebih creamy, gurih, dan “naik level”.
Rahasia dari resep ini ada di tambahan kuning telur dan mayonnaise yang dicampur langsung dengan bumbu. Hasilnya? Kuah jadi lebih kental, creamy, dan nggak terlalu tajam pedasnya, lebih balance dan nagih.
Yang bikin menarik, menurut @cooking_with_chinny cara buatnya juga simpel banget. Nggak perlu teknik ribet, cuma tambahan beberapa bahan, tapi rasanya bisa beda jauh dari versi biasa.
Menu ini cocok banget buat kamu yang lagi pengen comfort food cepat, apalagi pas cuaca dingin atau lagi pengen makan yang hangat dan creamy.
Bahan-bahan
1 bungkus Buldak Carbonara
Tambahan (ramen hack):
1 kuning telur
1 sdm mayonnaise (Kewpie lebih recommended)
Sedikit air rebusan mie
