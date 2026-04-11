Punya View Sawah, Ini 3 Tempat Ngopi di Jogja dengan Suasana yang Adem

3 Tempat Ngopi dengan View Sawah di Jogja./@hitammanis.yk JawaPos.com – Yogyakarta tak hanya dikenal dengan wisata alam dan budayanya, tetapi juga memiliki banyak tempat nongkrong bernuansa alami. Salah satu yang populer adalah kafe dengan pemandangan sawah hijau yang sejuk, cocok untuk bersantai sambil menikmati kopi jauh dari keramaian. Berikut tiga rekomendasi tempat ngopi di Jogja dengan view sawah yang adem sekaligus instagramable.

1. Gimbo Coffee

Berlokasi di Jl. Pesanggrahan Timur, Talangrejo No.2, Malangrejo, Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gimbo Coffee menjadi salah satu tempat ngopi favorit karena suasana yang asri dan tenang.

Para pengunjung yang mengunjungi tempat ngopi di Gimbo Coffee akan menikmati hamparan sawah yang dapat memanjakan mata.

Dilansir dari akun Instagram @gimbocoffeeroastery, tempat ini menawarkan banyak menu minuman, mulai dari coffee hingga non coffee, seperti ice coffee milk salted caramel, ice coffee milk raisin, red velvet, dark chocolate, cappucino dan menu minuman lainnya.

Untuk harga, para pengunjung yang mencicipi minuman di Gimbo Coffee dikenakan harga berkisar Rp 20 ribu.

2. Hitam Manis Kedai Kopi

Hitam Manis Kedai Kopi merupakan tempat ngopi di Jogja yang menawarkan suasana tenang dengan pemandangan alam yang menyejukkan. Tempat ngopi ini dikelilingi hamparan sawah hijau yang cocok untuk jadi tempat ngobrol bersama dengan teman dan keluarga.

Dilansir dari akun Instagram @hitammanis.yk, tempat ngopi ini memiliki banyak menu minuman, seperti salted caramel, kopi susu hitam manis, matcha, ice lychee yakult, markisa yakult, marie susu, dan menu minuman lainnya.

Terdapat juga menu makanan di Hitam Manis Kedai Kopi, seperti nasi goreng kampung, beef bowl scrambled egg, mie ayam jamur, french fries, tahu cabe garam, spaghetti Bolognese, classic toast, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga, makanan dan minuman di Hitam Manis Kedai Kopi dikenakan harga berkisar Rp 23 ribu dan tempat ngopi ini berlokasi di Jl. Gerilya, Pondok, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.