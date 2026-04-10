Spicy Chicken Gochujang: Pedas Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau kamu lagi pengen menu simpel tapi rasanya “nendang”, resep Spicy Chicken Gochujang ini wajib banget dicoba.

Perpaduan ayam dengan bumbu khas Korea seperti gochujang bikin rasanya pedas, manis, dan gurih dalam satu gigitan.

Dari tampilannya aja sudah menggoda, warna merah dari bumbu cabai berpadu dengan potongan ayam yang juicy. Apalagi kalau dimakan hangat dengan nasi putih, dijamin auto nambah.

Menu ini cocok banget buat kamu yang suka masakan pedas tapi tetap praktis. Bahan-bahannya juga cukup sederhana dan mudah ditemukan, jadi nggak ribet buat dicoba di rumah.

Yang bikin spesial adalah penggunaan gochujang, yaitu pasta cabai fermentasi khas Korea yang punya rasa unik, tidak cuma pedas, tapi juga ada sedikit manis dan umami. Ditambah kecap manis dan bubuk cabai, rasanya jadi makin kaya.

Bahan-bahan

Ayam (potong sesuai selera)

Bumbu

½ sdt lada bubuk