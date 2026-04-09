Mie Kocok Telur, Comfort Food Simpel yang Lagi Viral

Potret mie kocok telur viral yang creamy dan gurih, cara simpel masak mie instan praktis. (Sumber: instagram.com/@ammirene)
JawaPos.com - Kalau lagi pengen makan yang hangat, gurih, dan super praktis, mie kocok telur ini bisa jadi pilihan terbaik.
Resep yang dibagikan oleh @ammirene ini viral karena cara masaknya yang beda dari mie instan biasa, teksturnya lebih creamy, lembek, dan “nyatu” banget sama telur.
Sekilas memang terlihat sederhana, tapi justru di situlah letak keunikannya. Teknik memasukkan telur langsung ke dalam mie yang sedang dimasak membuat kuah jadi lebih kental dan gurih alami, hampir seperti egg drop soup tapi versi mie instan.
Cocok banget buat kamu yang lagi mager masak ribet tapi tetap pengen makan enak.
Bahan-bahan
1 bungkus mie instan kuah rasa ayam bawang
350 ml air
1 butir telur
Saus sambal secukupnya
Abon cabe secukupnya
Cara Membuat
1. Rebus Air dan Mie
Didihkan air, lalu masukkan mie instan. Masak hingga mie setengah matang.
2. Tambahkan Telur
Masukkan telur langsung ke dalam rebusan mie. Aduk perlahan atau biarkan sedikit menyatu agar teksturnya creamy.
3. Masak Hingga Kuah Menyusut
Lanjutkan memasak sampai air sedikit menyusut dan tekstur mie jadi lebih lembek dan kental. Kalau dirasa terlalu kering, bisa tambahkan sedikit air lagi.
4. Siapkan Bumbu
Tuang bumbu mie ke dalam mangkuk (untuk bumbu bubuk, gunakan sekitar ½-¾ saja supaya tidak terlalu asin).
5. Sajikan
Tuang mie beserta kuah ke dalam mangkuk. Tambahkan saus sambal dan abon cabe sesuai selera.
Tips Biar Makin Enak
- Gunakan api kecil saat memasukkan telur supaya hasilnya lebih creamy
- Jangan terlalu banyak air di akhir supaya tekstur tetap kental
- Bisa tambah topping seperti keju atau daun bawang biar makin rich
Seperti yang dijelaskan oleh @ammirene, “masak lagi sampai air sedikit menyusut dan tekstur mienya lembek”, kunci dari resep ini memang ada di tekstur akhirnya. Bukan mie kuah biasa, tapi lebih ke arah creamy dan comforting.
Mie kocok telur ini cocok banget buat menu anak kos, sahur praktis, atau sekadar comfort food di malam hari. Dengan bahan sederhana dan waktu masak yang cepat, kamu sudah bisa menikmati hidangan yang beda dari biasanya. Yuk cobain di rumah, dijamin nagih!
