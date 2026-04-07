Mango Matcha Chia Pudding: Dessert Sehat, Creamy, dan Segar

Potret mango matcha chia pudding yang sehat dan praktis. (Sumber: instagram.com/@healthyeatsbyfi)
JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu dessert sehat tapi tetap enak, mango matcha chia pudding ini bisa jadi pilihan yang pas.
Perpaduan rasa matcha yang earthy dengan manis segar dari mangga menciptakan kombinasi unik yang nggak cuma lezat, tapi juga menenangkan.
Resep ini dibagikan oleh @healthyeatsbyfi dan cukup viral karena simpel, no-cook, dan cocok untuk gaya hidup sehat. Seperti yang dijelaskan, semua bahan cukup dicampur lalu didiamkan di kulkas.
Praktis banget untuk kamu yang punya aktivitas padat tapi tetap ingin makan sehat.
Selain praktis, menu ini juga kaya manfaat. Chia seed dikenal tinggi serat dan omega-3, sementara matcha mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh.
Ditambah santan dan yogurt, teksturnya jadi creamy tanpa perlu tambahan bahan berat seperti krim.
Bahan-bahan
3 sdm chia seeds
1-2 sdt matcha powder (ceremonial grade lebih disarankan)
2/3 cup santan (coconut milk)
