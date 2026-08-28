Logo JawaPos
HomeKripto
Author avatar - Image
Banu Adikara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.19 WIB

Turnamen Trading Multi-Aset Hadirkan Saham AS hingga Kripto dalam Satu Leaderboard

Ilustrasi trading bitcoin (Istimewa). - Image

Ilustrasi trading bitcoin (Istimewa).

JawaPos.com — Perkembangan dunia trading kini tidak lagi berpusat pada satu instrumen saja. Integrasi antara pasar keuangan tradisional (TradFi) dan pasar kripto kian memicu tren strategi trading lintas aset (cross-asset).

Menjawab dinamika tersebut, ajang kompetisi trading King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2026 resmi digelar dengan memperluas cakupan aset yang diperdagangkan, mulai dari crypto futures, perpetuals TradFi (saham, komoditas, logam mulia), hingga spot rToken yang merepresentasikan saham AS tertokenisasi.

Melalui format baru ini, performa peserta dari berbagai jenis pasar akan langsung dihitung dalam satu leaderboard PnL (Profit and Loss). Langkah ini menantang para trader untuk membaca pergerakan pasar secara lebih fleksibel dan mengelola alokasi modal di berbagai instrumen keuangan. Turnamen ini juga menyiapkan alokasi total hadiah hingga 3 juta USDT.

CEO Bitget, Gracy Chen dalam keterangan tertulisnya menyoroti perubahan lanskap trading yang menjadi latar belakang pembaruan kompetisi tahun ini.

“KCGI selalu mencerminkan salah satu hal yang membuat kripto begitu menarik: trader saling berkompetisi, mengambil posisi berdasarkan pandangan mereka terhadap pasar, dan berusaha mencari alpha,” ujar Gracy Chen. 

Menuerut Gracy, yang membuat KCGI tahun ini semakin menarik adalah arena kompetisinya yang jauh lebih besar.

"Kripto, emas, saham, dan berbagai pasar lainnya kini semakin menyatu dalam dunia trading, sehingga menghadirkan semuanya dalam satu turnamen terasa seperti langkah yang tepat untuk mengikuti perkembangan dunia trading. Ini adalah perpaduan antara dunia TradFi yang semakin terintegrasi dengan semangat kompetitif yang sejak awal membuat kripto begitu menarik,” katanya.

Pada kompetisi tahun ini, struktur penilaian terbagi ke dalam lima kategori leaderboard di UEX Arena, mencakup PnL tim, volume trading crypto futures, volume TradFi perps, volume rToken, serta PnL individu. Kategori PnL tim menjadi alokasi terbesar dengan porsi 1 juta USDT dari total 2 juta USDT di arena utama. Apresiasi tambahan juga diberikan bagi tim yang aktif melakukan transaksi di ketiga segmen aset melalui program UEX Pioneer Captain Reward.

Pendaftaran turnamen telah dibuka mulai 26 Agustus, sedangkan masa kompetisi utama untuk kategori tim dan individu berlangsung pada 9–22 September. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada 23–24 September, diikuti oleh acara penutupan secara livestream pada 25 September.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IHSG Diprediksi Kembali Terkoreksi Hari Ini, Cermati Rentang 6.290–6.394 - Image
Ekonomi

IHSG Diprediksi Kembali Terkoreksi Hari Ini, Cermati Rentang 6.290–6.394

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14.46 WIB

IHSG Berpeluang Menguat ke Level 6.600-an, Cermati Rekomendasi Saham FORE hingga TLKM - Image
Ekonomi

IHSG Berpeluang Menguat ke Level 6.600-an, Cermati Rekomendasi Saham FORE hingga TLKM

Senin, 24 Agustus 2026 | 15.21 WIB

Saham Sawit Menguat di Tengah Karhutla Kalimantan, Ekonom Ingatkan Jangan Salah Baca - Image
Ekonomi

Saham Sawit Menguat di Tengah Karhutla Kalimantan, Ekonom Ingatkan Jangan Salah Baca

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore