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Rian Alfianto
Senin, 8 Juni 2026 | 21.10 WIB

Fitur Gamifikasi Bantu Pemula Latih Analisis Harga Bitcoin Tanpa Risiko

Ilustrasi fitur gamifikasi bantu pemula belajar kripto tanpa risiko. (Istimewa) - Image

Ilustrasi fitur gamifikasi bantu pemula belajar kripto tanpa risiko. (Istimewa)

JawaPos.com - Minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Seiring meningkatnya jumlah investor, kebutuhan akan edukasi dan pemahaman mengenai cara membaca pergerakan pasar juga semakin besar.

Tidak sedikit investor pemula yang tertarik masuk ke pasar kripto, tetapi masih menghadapi tantangan dalam memahami analisis harga dan dinamika trading.

Menjawab kebutuhan tersebut, berbagai inovasi berbasis teknologi mulai bermunculan untuk membantu masyarakat belajar memahami pasar kripto dengan cara yang lebih aman dan mudah.

Salah satunya melalui fitur berbasis gamifikasi yang memungkinkan pengguna melatih kemampuan analisis harga Bitcoin (BTC) tanpa perlu mempertaruhkan modal atau aset kripto.

Platform investasi aset kripto Pintu meluncurkan fitur edukatif bernama BTC Price Game yang memungkinkan pengguna menebak arah pergerakan harga Bitcoin dalam waktu singkat. Fitur ini dirancang sebagai sarana belajar sekaligus mengasah kemampuan membaca tren pasar sebelum melakukan transaksi secara langsung.

Head of Product Marketing Pintu Iskandar Mohammad mengatakan kemampuan analisis merupakan salah satu fondasi penting bagi investor maupun trader kripto.

“Analisis menjadi bagian tak terpisahkan trader dan investor crypto. Untuk meningkatkan kemampuan analisis menjadi lebih tajam sebelum terjun trading langsung aset crypto, kami meluncurkan fitur BTC Price Game yang dirancang mengasah insting pengguna Pintu Futures. Tidak hanya melatih insting saja, tetapi pengguna fitur BTC Price Game bisa mendapatkan hadiah menarik yang dikreditkan langsung ke akun pengguna PINTU,” ujar Iskandar di Jakarta, Senin (8/6).

Belajar Membaca Pergerakan Bitcoin Tanpa Modal

BTC Price Game dirancang sebagai media pembelajaran yang sepenuhnya bebas risiko berbasis gamifikasi. Pengguna tidak diwajibkan melakukan deposit maupun menyimpan aset kripto untuk mengikuti permainan tersebut.

Dengan konsep simulasi berbasis prediksi harga, pengguna hanya perlu menebak apakah harga Bitcoin akan bergerak naik atau turun dalam periode tertentu. Tidak ada risiko kerugian finansial karena seluruh aktivitas dilakukan tanpa menggunakan dana riil.

Editor: Estu Suryowati
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