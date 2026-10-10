Riset Monash University: Perubahan Iklim Memperluas Ancaman Malaria dan DBD di Indonesia

JawaPos.com - Perubahan iklim telah memperluas ancaman kasus malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia. Pasalnya, nyamuk yang menjadi vektor dua penyakit itu pun jadi lebih merebak.

Data Monash University mengungkap bahwa kasus malaria di Indonesia melonjak 69 persen dalam dua tahun, dari 418.000 kasus pada 2023 menjadi 706.000 kasus pada 2025.

Di tengah peningkatan tersebut, perubahan iklim turut menjadi perhatian karena kenaikan suhu dan pergeseran pola curah hujan dapat memperluas wilayah perkembangbiakan nyamuk pembawa penyakit.

Tak hanya malaria, demam berdarah dengue (DBD) juga masih menjadi ancaman. Pada 2025, penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes tersebut menyerang sekitar 161.937 orang di Indonesia, dengan angka kejadian mencapai 57,02 kasus per 100.000 penduduk.

Studi terbaru peneliti Monash University yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances mengungkap bahwa kompleksitas hubungan perubahan iklim dengan penyebaran malaria dan DBD. Penelitian tersebut menyoroti faktor iklim, ekologi, epidemiologi, dan sosial-ekonomi yang saling memengaruhi penularan kedua penyakit.

Peneliti utama Dr. Toby Cumming dari Health and Climate Initiative Monash School of Public Health and Preventive Medicine mengatakan, perubahan iklim dapat memengaruhi persebaran nyamuk pembawa penyakit.

“Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu dan pergeseran pola curah hujan, sehingga memperluas wilayah yang cocok bagi populasi nyamuk Anopheles dan Aedes untuk berkembang pesat,” ujar Cumming dalam keterangannya, Sabtu (10/10).

Meski begitu, pengaruh iklim terhadap penularan penyakit tidak berlangsung secara sederhana. Dampaknya dapat berbeda berdasarkan musim dan kondisi masing-masing daerah. Cumming juga menyoroti perbedaan tren kedua penyakit tersebut dalam satu abad terakhir.