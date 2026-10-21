Bukan Sekadar Mengenyangkan, Ini Manfaat Makanan Bergizi bagi Kesehatan Tubuh

JawaPos.com - Makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga menyediakan nutrisi penting yang membantu tubuh bekerja secara optimal.

Konsep food as medicine atau makanan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan semakin mendapat perhatian karena pola makan berkaitan dengan risiko berbagai penyakit kronis.

Dikutip dari Healthline, pilihan makanan dapat membantu melindungi tubuh dan mendukung kesehatan, meskipun makanan tidak dapat menggantikan seluruh bentuk pengobatan medis.

Salah satu manfaat utama makanan bergizi berasal dari kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

Vitamin C, misalnya, berperan dalam berbagai fungsi tubuh, sementara vitamin D membantu menjaga kesehatan tulang dan mendukung sistem kekebalan.

Kekurangan zat gizi tertentu dapat menimbulkan masalah kesehatan, sehingga pola makan yang beragam menjadi penting.

Selain itu, buah dan sayuran mengandung antioksidan serta senyawa tumbuhan yang sedang diteliti karena potensinya dalam melindungi sel dari kerusakan.

Serat juga menjadi komponen penting dalam pola makan sehat. Nutrisi ini ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh.

Serat membantu menjaga fungsi pencernaan sekaligus menjadi sumber nutrisi bagi bakteri baik di usus. Sementara itu, protein mendukung pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, sedangkan lemak sehat membantu penyerapan vitamin tertentu.