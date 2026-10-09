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Berliana Rizqia Putri
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.43 WIB

Anak Disleksia Punya Kesempatan Belajar, Ketahui Gejala dan Penangannya

Ilustrasi anak dengan disleksia sering merasa frustrasi saat belajar. (Freepik) - Image

Ilustrasi anak dengan disleksia sering merasa frustrasi saat belajar. (Freepik)

JawaPos.com – Anak dengan dyslexia atau disleksia memiliki kondisi kesulitan membaca, menulis, hingga mengeja abjad. Tapi dengan penanganan yang tepat, setiap anak yang mengidap disleksia dipastikan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan mengukir prestasi.

Akibat kesulitan membaca, tak jarang anak menjadi frustrasi, cepat marah, atau justru menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa minder.

Dilansir dari NHS, Jumat (9/10), meski tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan, disleksia bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan edukasi khusus, terutama jika diintervensi sejak dini.

Salah satunya dengan metode Fonik atau Phonics Method. Metode ini paling efektif untuk anak-anak. Metode ini berfokus pada pengenalan elemen dasar bunyi bahasa (fonem), menghubungkan bunyi dengan huruf/simbol, hingga belajar merangkai kata dan membangun kosakata baru.

Selain itu, orang tua juga disarankan berdiskusi dengan guru atau Koordinator Kebutuhan Khusus di sekolah (Special Educational Needs Coordinator) untuk menyusun rencana belajar yang adaptif. Misalnya pemanfaatan media visual atau belajar dalam kelompok kecil.

Gejala Disleksia

National Health Service (NHS) Inggris dan Alodokter mencatat sejumlah indikator atau tanda disleksia berdasarkan jenjang usia.

• Usia Balita & Prasekolah:

- Perkembangan bicara cenderung lebih lambat dibanding anak seusianya.

- Lambat mempelajari nama dan bunyi abjad.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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