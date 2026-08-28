Tak Hanya Saat Cedera, Simak 5 Manfaat Fisioterapi untuk Menjaga Fungsi Tubuh

Ilustrasi seorang anak yang mengalami kondisi kaki berbentuk X sedang diberikan treatment fisioterapi. (Freepik)
JawaPos.com – Fisioterapi tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang mengalami cedera. Layanan ini juga berperan dalam membantu menjaga dan meningkatkan fungsi tubuh, mulai dari mobilitas, kekuatan otot, keseimbangan, hingga kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari.
Melalui assessment dan latihan yang sesuai, fisioterapi dapat membantu seseorang memahami kondisi fisiknya sekaligus menjaga tubuh tetap berfungsi secara optimal.
Kebutuhan tersebut semakin relevan di tengah aktivitas masyarakat yang beragam. Rutinitas seperti duduk terlalu lama, bekerja di depan komputer, berkendara, menggendong anak, maupun berolahraga memberikan beban fisik yang terus diterima tubuh.
Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 manfaat fisioterapi:
Mengurangi nyeri dan membantu pemulihan cedera
Fisioterapi dapat membantu menangani berbagai masalah otot, sendi, dan jaringan tubuh, termasuk nyeri punggung, leher, keseleo, serta cedera olahraga. Pendekatannya dapat mencakup latihan, terapi manual, dan edukasi mengenai pengelolaan keluhan.
Meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas
Latihan fisioterapi dapat membantu meningkatkan rentang gerak sendi dan kemampuan tubuh untuk bergerak dengan lebih baik. Ini juga menjadi bagian penting dalam pemulihan setelah cedera atau operasi.
Meningkatkan kekuatan dan kapasitas fisik
Program fisioterapi dapat disesuaikan untuk membantu membangun kembali kekuatan otot, stamina, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari.
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Jawa Pos
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