In this Economy, Ahli Gizi Beberkan Tips Makan Padat Gizi dengan Budget Minim

Ahli Nutrisi Tara Mutiara Ramdani, S.Gz., M.Sc. (Istimewa)
JawaPos.com – In this economy, memenuhi kebutuhan gizi keluarga tidak selalu membutuhkan biaya besar. Ahli Nutrisi Tara Mutiara Ramdani, S.Gz., M.Sc., mengatakan masyarakat dapat tetap menyusun menu bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan sumber protein yang lebih ekonomis.
Tara mengingatkan, makanan sehat tidak harus identik dengan bahan pangan mahal seperti ikan salmon. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan makanan yang dikonsumsi beragam dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh.
“Makanan sehat itu tidak harus mahal. Jangan sampai kita punya mindset bahwa makanan sehat identik dengan bahan pangan tertentu misalnya ikan salmon,” ungkap Tara, Kamis (27/8).
Ia mengatakan, rata-rata penduduk Indonesia sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan kalori harian.
“Namun, masih didominasi oleh karbohidrat,” ucapnya.
Menurut Tara, konsumsi karbohidrat bukan sesuatu yang keliru karena memang menempati sekitar 50–60 persen dari asupan pangan harian. Hanya saja, sumber karbohidrat perlu dibuat lebih beragam.
Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai pangan lokal, termasuk umbi-umbian. Salah satunya kimpul yang belakangan mulai banyak dikonsumsi. Pilihan juga dapat diperluas dengan mengonsumsi beras dengan beragam warna dan jenis, bukan hanya nasi putih.
Untuk memenuhi kebutuhan protein, Tara menyarankan masyarakat tidak hanya mengandalkan daging. Tempe dan tahu dapat menjadi sumber protein nabati yang relatif ekonomis. Namun, protein hewani tetap penting karena lebih mudah dicerna dan diserap tubuh.
“Kita punya sumber protein nabati yang sangat baik yaitu tempe dan tahu, yang memang lebih ekonomis. Tapi jangan lupakan protein hewani yang sebenarnya lebih mudah dicerna dan diserap,” kata Tara.
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Jawa Pos
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