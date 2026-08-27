Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.54 WIB

In this Economy, Ahli Gizi Beberkan Tips Makan Padat Gizi dengan Budget Minim

Ahli Nutrisi Tara Mutiara Ramdani, S.Gz., M.Sc. (Istimewa) - Image

Ahli Nutrisi Tara Mutiara Ramdani, S.Gz., M.Sc. (Istimewa)

JawaPos.com – In this economy, memenuhi kebutuhan gizi keluarga tidak selalu membutuhkan biaya besar. Ahli Nutrisi Tara Mutiara Ramdani, S.Gz., M.Sc., mengatakan masyarakat dapat tetap menyusun menu bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan sumber protein yang lebih ekonomis.

Tara mengingatkan, makanan sehat tidak harus identik dengan bahan pangan mahal seperti ikan salmon. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan makanan yang dikonsumsi beragam dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

“Makanan sehat itu tidak harus mahal. Jangan sampai kita punya mindset bahwa makanan sehat identik dengan bahan pangan tertentu misalnya ikan salmon,” ungkap Tara, Kamis (27/8).

Ia mengatakan, rata-rata penduduk Indonesia sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan kalori harian.

“Namun, masih didominasi oleh karbohidrat,” ucapnya.

Menurut Tara, konsumsi karbohidrat bukan sesuatu yang keliru karena memang menempati sekitar 50–60 persen dari asupan pangan harian. Hanya saja, sumber karbohidrat perlu dibuat lebih beragam.

Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai pangan lokal, termasuk umbi-umbian. Salah satunya kimpul yang belakangan mulai banyak dikonsumsi. Pilihan juga dapat diperluas dengan mengonsumsi beras dengan beragam warna dan jenis, bukan hanya nasi putih.

Untuk memenuhi kebutuhan protein, Tara menyarankan masyarakat tidak hanya mengandalkan daging. Tempe dan tahu dapat menjadi sumber protein nabati yang relatif ekonomis. Namun, protein hewani tetap penting karena lebih mudah dicerna dan diserap tubuh.

“Kita punya sumber protein nabati yang sangat baik yaitu tempe dan tahu, yang memang lebih ekonomis. Tapi jangan lupakan protein hewani yang sebenarnya lebih mudah dicerna dan diserap,” kata Tara.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cara Mengurangi Keringat Berlebih Saat Musim Kemarau, Beberapa Jenis Makanan Ini Bisa Jadi Pemicu! - Image
Lifestyle

Cara Mengurangi Keringat Berlebih Saat Musim Kemarau, Beberapa Jenis Makanan Ini Bisa Jadi Pemicu!

Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.11 WIB

Logistik Melimpah Saat Demo di DPR, Massa Mulai Bubar pun Makanan dan Minuman Masih Datang - Image
Jabodetabek

Logistik Melimpah Saat Demo di DPR, Massa Mulai Bubar pun Makanan dan Minuman Masih Datang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore