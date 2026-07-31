Sering Scrolling Sambil Tiduran Bisa Sebabkan 6 Perubahan Fisik Ini di Tubuh Anda

JawaPos.com - Kegiatan menggulir layar ponsel atau scrolling berjam-jam mungkin terasa seperti sarana hiburan yang tidak berbahaya. Namun, di balik kenyamanan tersebut, posisi tubuh yang statis saat menatap layar kecil secara perlahan dapat mengikis kesehatan fisik Anda.

Mulai dari penurunan kualitas penglihatan hingga perubahan postur tulang belakang, kebiasaan menatap ponsel dalam waktu lama mengirimkan sinyal peringatan yang sering kali diabaikan hingga rasa sakit kronis mulai muncul.

Dikutip dari Your Tango, berikut enam perubahan fisik merusak yang terjadi pada tubuh akibat terlalu lama menggulir layar ponsel:

1. Postur Leher Menjorok ke Depan (Text Neck Syndrome)

Saat menunduk melihat ponsel, posisi kepala secara alami bergeser ke depan dan bawah. Pergeseran ini memberi beban tekanan ekstra yang sangat berat pada otot leher dan punggung atas.

Seiring berjalannya waktu, kebiasaan menunduk ini memicu ketegangan otot berulang, nyeri bahu, hingga perubahan struktur postur tubuh yang membuat leher tampak menjorok ke depan secara permanen.

2. Bahu Menjadi Kaku dan Tegang

Tanpa disadari, posisi memegang ponsel dalam waktu lama membuat otot-otot di area bahu berada dalam kondisi canggung dan tegang (stiff).

Jika dibiarkan menjadi rutinitas harian, ketegangan ini akan menetap dan menimbulkan rasa pegal yang menjalar hingga ke area tulang belikat. Mengistirahatkan tangan dan melakukan peregangan ringan sangat dianjurkan untuk meredakan kaku otot.