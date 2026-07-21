Kondisi Tubuh Tidak Stabil, 5 Obat Batuk Kering Alami yang Ampuh untuk Percepat Pemulihannya

JawaPos.com - Batuk kering adalah masalah umum yang hampir kita semua alami.

Batuk ini menghasilkan sedikit dahak dan cenderung mengiritasi serta meradang tenggorokan.

Jika tidak diobati, batuk kering dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu dan menyebabkan nyeri dada, gangguan tidur, serta sakit tenggorokan.

Dilansir English jagran, berikut lima obat alami untuk batuk kering yang dapat meredakan nyeri tenggorokan dan mempercepat pemulihannya.

1. Madu dan air hangat

Madu adalah obat penenang yang langsung melegakan tenggorokan kering setelah dicampur dengan air hangat.

Selain itu, madu melapisi tenggorokan, mencegah keinginan untuk batuk.

2. Hirup uap

Menghirup uap bisa sangat membantu ketika batuk kering disebabkan oleh udara kering atau alergen lingkungan.