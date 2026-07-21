Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 06.38 WIB

Kondisi Tubuh Tidak Stabil, 5 Obat Batuk Kering Alami yang Ampuh untuk Percepat Pemulihannya

Ilustrasi seseorang yang sedang batuk/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang batuk/freepik

JawaPos.com - Batuk kering adalah masalah umum yang hampir kita semua alami.

Batuk ini menghasilkan sedikit dahak dan cenderung mengiritasi serta meradang tenggorokan.

Jika tidak diobati, batuk kering dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu dan menyebabkan nyeri dada, gangguan tidur, serta sakit tenggorokan.

Dilansir English jagran, berikut lima obat alami untuk batuk kering yang dapat meredakan nyeri tenggorokan dan mempercepat pemulihannya.

1. Madu dan air hangat

Madu adalah obat penenang yang langsung melegakan tenggorokan kering setelah dicampur dengan air hangat.

Selain itu, madu melapisi tenggorokan, mencegah keinginan untuk batuk.

2. Hirup uap

Menghirup uap bisa sangat membantu ketika batuk kering disebabkan oleh udara kering atau alergen lingkungan.

Uap dapat membersihkan saluran pernapasan Anda dengan melepaskan lendir yang tertahan. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak! 4 Cara Alami dan Efektif Menghilangkan Garis Hitam di Leher yang Bikin Minder - Image
Lifestyle

Simak! 4 Cara Alami dan Efektif Menghilangkan Garis Hitam di Leher yang Bikin Minder

Rabu, 22 Juli 2026 | 06.27 WIB

Jangan Abaikan Sarannya, 10 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Jiwa Penasihat Alami - Image
Zodiak

Jangan Abaikan Sarannya, 10 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Jiwa Penasihat Alami

Rabu, 22 Juli 2026 | 04.57 WIB

Selalu Jadi Pusat Perhatian, Ini 4 Shio dengan Pesona Alami yang Memikat - Image
Zodiak

Selalu Jadi Pusat Perhatian, Ini 4 Shio dengan Pesona Alami yang Memikat

Kamis, 16 Juli 2026 | 01.06 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore