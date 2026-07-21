Pabrik Botoks Pertama di Indonesia Resmi Beroperasi, Produksi Botulinum Toxin Type A

JawaPos.com - Untuk kali pertama, Indonesia kini memiliki pabrik Botulinum Toxin (Botoks) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Fasilitas manufaktur tersebut resmi beroperasi setelah mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pabrik Botoks tersebut disiapkan untuk mengembangkan dan memproduksi produk biofarmasi estetika berbasis Botulinum Toxin Type A di dalam negeri.

Kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri farmasi nasional sekaligus mendukung pengembangan biofarmasi estetika di Indonesia.

Sertifikasi CPOB yang diterbitkan BPOM menandakan fasilitas manufaktur beserta sistem manajemen mutu perusahaan telah memenuhi standar yang ditetapkan regulator.

Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi operasional produksi biofarmasi estetika yang mengedepankan aspek mutu, keamanan, dan konsistensi proses.

Perusahaan pengelola pabrik tersebut bergerak di bidang penelitian, pengembangan, dan manufaktur biofarmasi estetika.

Saat ini, perusahaan tengah mengembangkan berbagai produk berbasis Botulinum Toxin Type A.

Dengan sertifikasi CPOB, fasilitas produksi dan sistem manajemen mutu yang dimiliki dinyatakan telah memenuhi persyaratan BPOM. Sehingga dapat mendukung pengembangan produk sesuai standar yang berlaku.

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