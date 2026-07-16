PERKI: SDM Dokter Jantung Indonesia Tak Kalah dengan Luar Negeri, tapi Kurang Dikenal

Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc
JawaPos.com - Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) meyakini kemampuan dokter jantung di Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan dokter di luar negeri.
Meski demikian, PERKI mengakui masih ada aspek pelayanan atau service excellence yang perlu terus diperbaiki agar pengalaman yang didapatkan pasien semakin baik.
Hal itu disampaikan Ketua PP PERKI dr. Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD agar pasien dari Indonesia yang sering berobat ke luar negeri agar kembali berobat dan memberi kepercayaan kepada tenaga kesehatan di dalam negeri.
"Saya berani jamin bahwa kemampuan dokter-dokter kita sangat baik. Kenapa? Karena pasiennya banyak. Jadi bisa dibayangkan, pasien di Indonesia itu banyak, sehingga jam terbang dokter kita tinggi," ujar dr. Ade kepada wartawan, Kamis (16/7).
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Ia membandingkan dengan Singapura yang menurutnya memiliki jumlah pasien lebih sedikit.
Namun, dokter di negara tersebut lebih aktif mempublikasikan hasil penelitian sehingga lebih dikenal di dunia internasional.
"Di Singapura pasiennya enggak sebanyak kita. Cuma apa kelebihannya? Mereka menulis lebih banyak, sehingga orang lain lebih tahu lebih banyak tentang Singapura. Dokter-dokter kita pasiennya banyak, enggak sempat menulis. Jadi akhirnya kurang dikenal," katanya.
Meski optimistis terhadap kualitas dokter Indonesia, dr. Ade mengakui pelayanan pasien di luar negeri, seperti di Singapura, masih menjadi contoh yang patut dipelajari.
Ia menilai pengalaman pasien sejak tiba di negara tujuan hingga selesai menjalani perawatan berlangsung dengan pelayanan yang sangat baik dan penuh empati.
"Memang servisnya beda. Dari turun dari pesawat sudah dijemput, masuk rumah sakit, dokternya menjelaskan, perawatnya ikut menangis, empatinya sangat dalam. Habis operasi selesai, pulang diantar. Itu memang kita harus belajar quality of excellence seperti ini," tuturnya.
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