Pasien Pascaoperasi Rentan Kehilangan Fungsi Gerak, Rehabilitasi Mesti Dioptimalkan

JawaPos.com – Keberhasilan operasi tidak selalu ditentukan saat pasien keluar dari ruang bedah. Proses rehabilitasi pascaoperasi justru menjadi fase penting yang kerap menentukan kualitas pemulihan jangka panjang.

Karena itu, koordinasi antara dokter operator dan fisioterapis dinilai semakin dibutuhkan untuk memastikan terapi berjalan sesuai target pemulihan pasien.

"Kami memandang rehabilitasi sebagai kelanjutan dari tindakan medis yang telah dilakukan dokter. Karena itu, komunikasi mengenai perkembangan pasien menjadi bagian dari pelayanan yang kami berikan agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal," kata Founder & Owner Physiorehab Clinic, Simon Tri Prasetyo, Selasa (14/7).

Menurut Simon, setiap pasien terlebih dahulu menjalani asesmen menyeluruh sebelum program rehabilitasi disusun. Pendekatan tersebut dipadukan dengan teknik fisioterapi manual dan pemanfaatan berbagai perangkat fisioterapi modern sesuai kebutuhan masing-masing pasien.

Selama proses terapi berlangsung, tim fisioterapis turut menyampaikan laporan perkembangan rehabilitasi pasien secara berkala kepada dokter operator melalui surat elektronik.

Tujuannya agar proses pemulihan pasien tetap selaras dengan rencana terapi yang telah ditetapkan sejak tindakan operasi.

Model koordinasi tersebut telah diterapkan pada sejumlah pasien yang menjalani operasi ortopedi di luar negeri dan melanjutkan proses rehabilitasi setelah kembali ke Indonesia.