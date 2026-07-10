Raih PMR Award dari BPOM, Dinilai Aktif Dampingi UMKM Pangan Steril

JawaPos.com - Upaya meningkatkan standar keamanan pangan di Indonesia terus didorong melalui kolaborasi antara regulator, dunia usaha, dan pelaku industri.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan daya saing industri pangan nasional di tengah persaingan yang semakin ketat.

PT Sasa Inti menerima PMR Award dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Forum Koordinasi Nasional Pangan Steril Komersial Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Industri Pertama yang Melakukan Pendampingan Izin Penerapan (IP) Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, Snowerdi Sumardi, mengatakan penghargaan itu menjadi pengingat pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam membangun budaya keamanan pangan. “Keamanan pangan membutuhkan kolaborasi jangka panjang dari berbagai pihak,” ujarnya.

Forum yang digelar dalam rangka peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia (World Food Safety Day) 2026 tersebut mengangkat tema Kiprah Satu Dasawarsa Program Manajemen Risiko: Akselerasi Pertumbuhan Sarana Produksi Pangan Steril Komersial Berdaya Saing. Kegiatan itu menjadi wadah sinergi sekaligus apresiasi kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem keamanan pangan nasional.

Sejak 2022, Sasa bersama BPOM dan IPB menjalankan berbagai program edukasi, pelatihan, seminar, serta pendampingan teknis bagi UMKM pangan steril komersial.