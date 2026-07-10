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Mohamad Nur Asikin
Sabtu, 11 Juli 2026 | 01.33 WIB

Langkah BPDP Dukung Pengembangan UMKM Berbasis Sawit Raih Penghargaan Medbun Awards 

Perhelatan 4th Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026 yang diselenggarakan pada 8-10 Juli 2026 di Medan, Sumatera Utara. (Istimewa). - Image

Perhelatan 4th Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026 yang diselenggarakan pada 8-10 Juli 2026 di Medan, Sumatera Utara. (Istimewa).

JawaPos.com – Dorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kelapa sawit di Indonesia,  Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) meraih penghargaan “Excellence Institution in Empowering Micro, Small, and Medium Palm Oil Enterprises” dalam Medbun Awards 2026 dalam rangkaian kegiatan 4th Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026 yang diselenggarakan pada 8-10 Juli 2026 di Medan, Sumatera Utara. 

TPOMI diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai daerah serta menghadirkan 50 perusahaan dan institusi. BPDP secara aktif dan konsisten mendukung tumbuhnya UMKM sawit yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan, dengan selalu menyediakan berbagai program peningkatan kapasitas, fasilitasi promosi dan penguatan daya saing agar dapat menjadi UMKM yang naik kelas.

Sampai dengan Bulan Juni 2026 kegiatan Kerjasama UMKM BPDP telah mencapai 52 program kegiatan dengan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder mulai asosiasi Petani , Perguruan Tinggi, Kementerian, Media hingga pondok pesantren.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah menyampaikan BPDP terus mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM), adopsi teknologi, serta percepatan hilirisasi industri kelapa sawit Indonesia menuju industri yang berdaya saing dan berkelanjutan agar kemudian UMKM juga memiliki produk-produk yang berkualitas.

“Teknologi dan hilirisasi industri tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pengolahan skala besar, tetapi juga harus membuka peluang bagi UMKM untuk menghasilkan produk-produk inovatif berbasis kelapa sawit yang memiliki nilai tambah dan daya saing,” ungkap Helmi.

Melalui booth pameran BPDP dalam TPOMI 2026, para pengunjung memperoleh informasi program pengembangan UMKM, promosi komoditas perkebunan serta informasi mengenai hilirisasi yang dapat menjadi peluang usaha. 

TPOMI diselenggarakan selama 3 hari yang mana peserta dapat mengikuti konferensi, seminar teknis, diskusi panel, serta pameran teknologi yang menampilkan berbagai inovasi di bidang pengolahan kelapa sawit, digitalisasi industri, otomatisasi berbagai Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT), efisiensi energi, hingga solusi perangkat lunak untuk mendukung operasional pabrik kelapa sawit.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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