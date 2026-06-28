Jangan Dianggap Sepele! Masalah Saluran Percernaan Ternyata Tanda Penyakit yang Serius

JawaPos.com - Penyakit saluran pencernaan atau digestive selama ini dianggap sebagai masalah sepele yang terkadang diabaikan oleh banyak orang karena dianggap sebagai penyakit ringan.

Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Karena keluhan penyakit pada saluran pencernaan terkadang menjadi pertanda mulai muncul penyakit yang serius di dalam tubuh. Bisa jadi keluhan pada bagian pencernaan bukan penyakit inti dari penyakit yang sedang diderita seseorang, tapi hanya sekadar efek.

"Terkadang penyakit utamanya yang lain seperti autoimun dll, biasanya dimulai dari lambung. Sekarang kita tahu kencing manis dan obesitas tinggi sebagian besar ada penyakit liver, sirosis, dan kanker hati," kata dr. Apriliana Adhyaksari selaku Dokter Spesialis Penyakit Dalam di sebuah diskusi di bilangan Tangerang, belum lama ini.

Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap apabila mulai mengalami penyakit pada saluran pencernaan yang tidak kunjung sembuh. Ini penting untuk mengantisipasi kondisi kesehatannya tidak semakin parah, bahkan bisa berakibat pada kematian apabila tidak ditangani dengan benar.

"Sakit pada saluran pencernaan kini ditangani oleh tim dokter lintas spesialis, kasusnya tidak bisa kita anggap berdiri sendiri," ungkapnya lebih lanjut.

Oleh sebab itu, EMC Healthcare meluncurkan EMC Digestive Center (EMDIC) di RS EMC Alam Sutera sebagai New Center of Excellence yang menghadirkan layanan kesehatan pencernaan secara terpadu dan komprehensif.

Ini dirancang khusus untuk mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu pusat untuk memberikan penanganan komprehensif terkait masalah kesehatan saluran cerna. Mulai dari konsultasi, pemeriksaan, endoskopi, kolonoskopi, tindakan terapeutik, bedah digestif, hingga layanan nutrisi dan rehabilitasi.

Ini menggabungkan teknologi medis terkini dengan sejumlah dokter spesialis berbeda dan berpengalaman untuk memastikan setiap pasien mendapatkan diagnosis yang akurat dan penanganan yang tepat.