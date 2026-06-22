Hari Vitiligo Sedunia: Saatnya Ganti Prasangka Jadi Empati untuk Para Penyandang agar Tetap Produktif

JawaPos.com – Menjelang Hari Vitiligo Sedunia yang diperingati setiap 25 Juni, masyarakat diajak untuk menghentikan stigma terhadap penyandang vitiligo dan menggantinya dengan empati. Dukungan lingkungan dinilai penting agar penyandang vitiligo tetap percaya diri, produktif, dan mampu mengembangkan potensi mereka.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi-Imunologi Klinik Dr. dr. Sukamto Koesno, Sp.PD-KAI, FINASIM, menegaskan bahwa vitiligo tidak seharusnya menjadi penghalang seseorang untuk berprestasi maupun menjalani kehidupan secara normal.

Menurut dr. Sukamto, sejumlah tokoh dunia telah membuktikan bahwa vitiligo tidak membatasi seseorang untuk berkarya dan mencapai kesuksesan. Hal itu mesti diikuti dengan lingkungan yang mendukung.

"Tokoh seperti Michael Jackson, atau model internasional Winnie Harlow yang justru menjadikan vitiligo sebagai identitas membuktikan bahwa vitiligo tidak menghalangi seseorang untuk berprestasi," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (20/6).

Fokus pada Potensi dan Karya

dr. Sukamto mengingatkan agar penyandang vitiligo tidak menjadikan bercak pada kulit sebagai pusat perhatian dalam hidup mereka.

"Saya selalu sampaikan yang menentukan nilai seseorang bukan warna kulitnya, melainkan apa yang ia berikan bagi sesama," tegasnya.

Ganti Prasangka dengan Empati pada Hari Vitiligo Sedunia

Menjelang Hari Vitiligo Sedunia yang diperingati setiap 25 Juni, dr. Sukamto juga mengajak masyarakat untuk lebih menerima penyandang vitiligo dan menghentikan berbagai stigma yang masih melekat.