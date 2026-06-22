Sering Kena Stigma Buruk, Ini 5 Mitos Soal Vitiligo yang Banyak Dipercaya Padahal Keliru

Ilustrasi Vitiligo. (Pfizer)
JawaPos.com – Penyandang vitiligo kerap menghadapi stigma dan pandangan keliru dari masyarakat. Tak sedikit penderita yang justru lebih terbebani oleh mitos dan diskriminasi dibandingkan kondisi penyakitnya sendiri.
Vitiligo adalah penyakit kulit autoimun yang ditandai dengan munculnya bercak putih pada kulit akibat hilangnya pigmen. Sehingga, banyak penyandangnya yang mengalami kulit belang pada tubuh.
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi-Imunologi Klinik Dr. dr. Sukamto Koesno, Sp.PD-KAI, FINASIM, menegaskan bahwa berbagai anggapan yang beredar mengenai vitiligo selama ini perlu diluruskan karena dapat memengaruhi kondisi psikologis dan rasa percaya diri pasien.
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"Ini bagian yang penting sekali untuk diluruskan karena banyak penyandang vitiligo lebih menderita oleh stigma daripada oleh penyakitnya sendiri," ujar dr. Sukamto kepada JawaPos.com, Sabtu (20/6).
Mitos 1: Vitiligo Menular
Salah satu anggapan yang paling sering ditemui adalah bahwa vitiligo dapat menular melalui kontak fisik atau penggunaan barang bersama. Padahal, hal tersebut tidak benar.
"Vitiligo menular itu sama sekali tidak. Vitiligo bukan infeksi; tidak menular lewat sentuhan, berbagi alat makan, atau hidup bersama," kata dr. Sukamto.
Ia menegaskan bahwa vitiligo merupakan penyakit autoimun yang terjadi akibat gangguan pada sistem kekebalan tubuh dan bukan disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur.
Mitos 2: Vitiligo Sama dengan Kusta
Bercak putih pada kulit sering membuat sebagian masyarakat mengaitkan vitiligo dengan penyakit kusta atau lepra. Menurut dr. Sukamto, anggapan tersebut sangat keliru.
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