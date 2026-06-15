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Naila Putri Saragih
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.39 WIB

7 Alasan Medis Mengapa Sarapan Pagi Penting bagi Tubuh, Salah Satunya Bisa Kembalikan Kadar Gula Darah

Ilustrasi sarapan pagi. (Photo by Alexy Almond/Pexels) - Image

Ilustrasi sarapan pagi. (Photo by Alexy Almond/Pexels)

Jawapos.com - Aktivitas sarapan pagi seringkali didefinisikan sebagai momen untuk membatalkan fase puasa alami yang terjadi selama tubuh tertidur semalaman. 

Meskipun beberapa orang memilih untuk melewatkannya karena alasan kesibukan, bukti klinis menunjukkan bahwa sarapan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi biologis manusia. 

Melansir dari Alodokter, Eka Hospital, dan Halodoc, berikut adalah tujuh alasan medis mengapa sarapan pagi sangat krusial bagi kesehatan:

1. Mengembalikan Kadar Gula Darah

Setelah delapan hingga sepuluh jam tubuh tidak mendapatkan asupan makanan saat tidur, cadangan glukosa akan mengalami penurunan drastis.

Konsumsi sarapan sehat berfungsi mengembalikan kadar gula darah ke level optimal sehingga organ otak dan otot mendapatkan bahan bakar yang cukup.

2. Membantu Mengontrol Berat Badan

Melewatkan makan pagi dengan tujuan memangkas kalori justru seringkali memicu respons rasa lapar yang ekstrim pada siang hari.

Kebiasaan sarapan secara teratur terbukti efektif mengendalikan nafsu makan secara penuh dan mencegah dorongan impulsif untuk mengonsumsi makanan tinggi lemak.

3. Meningkatkan Fungsi Kognitif Otak

Organ otak membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk mempertahankan konsentrasi, daya ingat jangka pendek, dan kecepatan memproses informasi baru.

Seseorang yang rutin menyantap sarapan bergizi menunjukkan performa logika yang jauh lebih maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan fokus tinggi.

4. Memperbaiki Suasana Hati Pagi

Kadar glukosa darah yang naik atau turun secara ekstrem akibat perut kosong memiliki korelasi langsung terhadap stabilitas emosional manusia.

Editor: Hanny Suwindari
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