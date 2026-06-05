Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Naila Putri Saragih
Sabtu, 6 Juni 2026 | 05.06 WIB

Jangan Tunggu Komplikasi Parah! Ini 9 Cara Efektif Mencegah Diabetes pada Lansia yang Sering Disepelekan

Ilustrasi diabetes (Freepik) - Image

Ilustrasi diabetes (Freepik)

Jawapos.com - Mengendalikan metabolisme gula darah di usia lanjut membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, disiplin, serta modifikasi gaya hidup yang disesuaikan dengan kapasitas fisik.

Pencegahan sejak dini jauh lebih efektif guna menghindari ketergantungan obat-obatan jangka panjang yang membebani fungsi ginjal.

Melansir dari Eka Hospital, Halodoc, dan Hellosehat, berikut adalah sembilan cara efektif mencegah serangan penyakit diabetes pada lansia:

Melakukan skrining kadar glukosa darah secara berkala, minimal tiga bulan sekali, sangat krusial bagi lansia dengan riwayat genetik atau obesitas. Deteksi dini status prediabetes memberikan kesempatan bagi lansia untuk memperbaiki pola hidup sebelum terjadi kerusakan pankreas permanen.

Mengganti asupan karbohidrat sederhana dengan makanan kaya serat seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan terbukti memperlambat konversi glukosa di usus. Pola makan ini efektif mencegah lonjakan insulin yang drastis sehabis makan.

Lansia sangat disarankan untuk menerapkan pola makan dengan porsi kecil namun sering, sekitar 4 hingga 5 kali sehari. Pembagian porsi ini membantu meringankan beban kerja organ pankreas dalam memproduksi insulin secara bertahap sepanjang hari.

Aktivitas fisik berintensitas rendah seperti jalan kaki santai selama 30 menit atau senam lansia membantu otot menyerap glukosa langsung untuk energi. Olahraga teratur secara signifikan mampu meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dalam tubuh lansia.

Penumpukan jaringan lemak visceral merupakan pemicu utama terjadinya resistensi insulin pada lansia karena menghambat kerja hormon pengatur gula. Menurunkan berat badan sebanyak 5 persen saja sudah mampu mengurangi risiko diabetes tipe 2 secara masif.

Memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh dengan air putih minimal 8 gelas sehari membantu sistem perkemihan membuang kelebihan sisa gula melalui urine. Lansia wajib menghindari sirup, jus kemasan, maupun teh manis yang tinggi sukrosa.

Paparan zat nikotin dari rokok memicu peradangan sistemik dan merusak sel-sel pankreas, yang berujung pada perburukan resistensi insulin. Berhenti merokok membantu memperbaiki sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan dan melancarkan sirkulasi darah arteri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jangan Abaikan! Ini 12 Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Saat Mengalami Migrain - Image
Lifestyle

Jangan Abaikan! Ini 12 Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Saat Mengalami Migrain

Jumat, 5 Juni 2026 | 00.35 WIB

13 Tips Ilmiah agar Buah dan Sayuran Tetap Segar Lebih Lama dan Tetap Bernutrisi - Image
Lifestyle

13 Tips Ilmiah agar Buah dan Sayuran Tetap Segar Lebih Lama dan Tetap Bernutrisi

Kamis, 4 Juni 2026 | 22.36 WIB

Seni Memperlambat Tempo: 10 Cara Sederhana untuk Menemukan Kedamaian di Dunia yang Sibuk - Image
Kepribadian

Seni Memperlambat Tempo: 10 Cara Sederhana untuk Menemukan Kedamaian di Dunia yang Sibuk

Sabtu, 30 Mei 2026 | 21.29 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore