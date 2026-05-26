8 Ciri Hubungan Tidak Sehat yang Sebaiknya Diakhiri demi Kesehatan Mental Anda

Ilustrasi pasangan bertengkar (Magnific)
JawaPos.com - Menjalin hubungan asmara tentu menjadi hal yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan, rasa aman, dan dukungan emosional bagi kedua belah pihak. Namun, tidak semua hubungan berjalan sehat dan bertahan sesuai harapan.
Dalam beberapa kondisi, hubungan justru bisa berubah menjadi sumber tekanan, luka batin, hingga mengganggu kesehatan mental seseorang. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat karena rasa sayang, takut kehilangan, atau merasa terlalu lama berjuang bersama pasangan.
Padahal, mempertahankan hubungan yang penuh konflik dan ketidakbahagiaan bisa berdampak buruk bagi kehidupan pribadi maupun emosional dalam jangka panjang.
Karena itu, penting untuk memahami tanda-tanda hubungan yang sebaiknya diakhiri. Melansir dari laman Klik Dokter dan Alodokter, berikut 8 ciri hubungan yang mungkin sudah tidak sehat dan perlu dipertimbangkan untuk diakhiri.
1. Tidak Lagi Merasa Bahagia saat Bersama Pasangan
Salah satu tanda paling jelas hubungan sebaiknya diakhiri adalah hilangnya rasa bahagia saat bersama pasangan. Hubungan yang sehat umumnya membuat seseorang merasa nyaman, diterima, dan bisa menjadi dirinya sendiri.
Namun, jika setiap pertemuan justru dipenuhi rasa lelah, cemas, atau tertekan, kondisi ini bisa menjadi sinyal bahwa hubungan tidak lagi berjalan baik. Bahkan, beberapa orang merasa lebih tenang ketika jauh dari pasangan dibanding saat bersama. Jika kebahagiaan perlahan hilang dan hubungan hanya dipenuhi beban emosional, ada baiknya mulai mengevaluasi kembali hubungan tersebut.
2. Sudah Tidak Melihat Sisi Baik Pasangan
Saat jatuh cinta, kekurangan pasangan biasanya terasa lebih mudah diterima. Namun ketika rasa sayang mulai memudar, hal-hal kecil yang dilakukan pasangan justru terasa menjengkelkan.
Salah satu tanda hubungan akan berakhir adalah ketika seseorang tidak lagi mampu melihat sisi positif dari pasangannya. Apa pun yang dilakukan pasangan terasa salah di mata kita. Kondisi ini membuat hubungan dipenuhi pikiran negatif dan perlahan menciptakan jarak emosional antara kedua pihak.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK