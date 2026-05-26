8 Ciri Hubungan Tidak Sehat yang Sebaiknya Diakhiri demi Kesehatan Mental Anda

JawaPos.com - Menjalin hubungan asmara tentu menjadi hal yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan, rasa aman, dan dukungan emosional bagi kedua belah pihak. Namun, tidak semua hubungan berjalan sehat dan bertahan sesuai harapan.

Dalam beberapa kondisi, hubungan justru bisa berubah menjadi sumber tekanan, luka batin, hingga mengganggu kesehatan mental seseorang. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat karena rasa sayang, takut kehilangan, atau merasa terlalu lama berjuang bersama pasangan.

Padahal, mempertahankan hubungan yang penuh konflik dan ketidakbahagiaan bisa berdampak buruk bagi kehidupan pribadi maupun emosional dalam jangka panjang.

Karena itu, penting untuk memahami tanda-tanda hubungan yang sebaiknya diakhiri. Melansir dari laman Klik Dokter dan Alodokter, berikut 8 ciri hubungan yang mungkin sudah tidak sehat dan perlu dipertimbangkan untuk diakhiri.

1. Tidak Lagi Merasa Bahagia saat Bersama Pasangan

Salah satu tanda paling jelas hubungan sebaiknya diakhiri adalah hilangnya rasa bahagia saat bersama pasangan. Hubungan yang sehat umumnya membuat seseorang merasa nyaman, diterima, dan bisa menjadi dirinya sendiri.

Namun, jika setiap pertemuan justru dipenuhi rasa lelah, cemas, atau tertekan, kondisi ini bisa menjadi sinyal bahwa hubungan tidak lagi berjalan baik. Bahkan, beberapa orang merasa lebih tenang ketika jauh dari pasangan dibanding saat bersama. Jika kebahagiaan perlahan hilang dan hubungan hanya dipenuhi beban emosional, ada baiknya mulai mengevaluasi kembali hubungan tersebut.

2. Sudah Tidak Melihat Sisi Baik Pasangan

Saat jatuh cinta, kekurangan pasangan biasanya terasa lebih mudah diterima. Namun ketika rasa sayang mulai memudar, hal-hal kecil yang dilakukan pasangan justru terasa menjengkelkan.