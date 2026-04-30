7 Cara Realistis Berhenti Merokok dengan Mudah

JawaPos.com - Berhenti merokok kerap menjadi tantangan besar bagi banyak orang dewasa. Keinginan untuk lepas dari kebiasaan ini sering kali berbenturan dengan ketergantungan nikotin, rutinitas harian, hingga faktor sosial.

Karena itu, pendekatan yang terlalu drastis justru bisa membuat upaya berhenti menjadi tidak bertahan lama. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa strategi bertahap dapat menjadi alternatif yang lebih realistis.

Salah satunya datang dari studi yang dilakukan oleh Universitas Oxford, yang meninjau berbagai metode berhenti merokok dalam kurun waktu hampir satu dekade.

Penelitian yang dipimpin oleh Angela Difeng Wu tersebut menganalisis 14 tinjauan sistematis dari studi global (2014–2023).

Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai pendekatan, termasuk penggunaan produk alternatif nikotin, memiliki potensi membantu perokok beralih dari kebiasaan merokok.

Namun, para ahli menekankan bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua orang.

“Berbagai bukti menunjukkan adanya efektivitas dalam membantu orang beralih dari kebiasaan merokok,” ujar Wu dalam publikasi riset tersebut.

Meski begitu, penting dipahami bahwa pendekatan ini bukan tanpa risiko dan bukan pula solusi utama. Tujuan akhirnya tetap berhenti dari ketergantungan nikotin sepenuhnya, bukan sekadar berpindah bentuk konsumsi.

Berikut ini 7 Cara Bertahap Berhenti Merokok yang Lebih Realistis