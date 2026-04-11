Kurangi Asupan Garam dan Rasakan 5 Manfaat Ini pada Tubuh Anda

JawaPos.com – Garam, natrium klorida, punya peran penting dalam menjaga organ tubuh dengan baik.

Garam mengatur kadar cairan, menghantarkan impuls saraf, dan membantu kontraksi serta relaksasi otot.

Garam juga sangat penting untuk menjaga tekanan darah dan volume plasma.

Meskipun harus mengontrol asupan garam, kebanyakan orang mengonsumsi lebih dari yang direkomendasikan.

Ketika konsumsi garam meningkat, hal itu berdampak pada jantung, tekanan darah, ginjal, dan banyak lagi.

Dilansir ndtv, berikut lima manfaat mengurangi asupan garam demi menjaga kesehatan Anda.

1. Menurunkan tekanan darah

Konsumsi garam berlebih menyebabkan tubuh menahan air, meningkatkan volume darah dan membuat jantung bekerja lebih keras, yang menyebabkan tekanan darah melonjak.

Hal ini memberi tekanan pada arteri dan menyebabkan hipertensi.