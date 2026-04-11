Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Fatah Elhusein
11 April 2026, 14.00 WIB

Waspada! Ini 8 Bahaya yang Mengintai Perokok Pasif, Terutama bagi Ibu Hamil dan Anak-Anak

Ilustrasi perokok pasif (Freepik)

JawaPos.com - Perokok pasif sering kali dianggap tidak berisiko karena tidak merokok secara langsung. Padahal, paparan asap rokok dari lingkungan sekitar justru menyimpan ancaman serius bagi kesehatan. Bahkan, dampaknya bisa sama berbahayanya dengan perokok aktif.

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 7 juta kematian terjadi setiap tahun akibat rokok, dan sekitar 1,3 juta di antaranya merupakan perokok pasif. Artinya, orang yang tidak merokok pun tetap berisiko tinggi mengalami penyakit akibat paparan asap rokok.

Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, karbon monoksida, benzena, dan formaldehida. Zat-zat ini dapat bertahan di udara hingga berjam-jam, bahkan di ruang tertutup seperti rumah atau mobil.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut berbagai dampak serius yang dapat dialami perokok pasif.

1. Risiko Kanker Paru-Paru Meningkat

Perokok pasif memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru, bahkan hingga 20–30 persen. Paparan zat karsinogen dalam asap rokok dapat merusak sel-sel paru secara perlahan. Risiko ini semakin meningkat jika paparan terjadi dalam jangka panjang dan di ruang tertutup.

2. Memicu Penyakit Jantung dan Stroke

Menghirup asap rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, hingga stroke. Zat beracun dalam asap rokok juga dapat meningkatkan tekanan darah dan mengganggu fungsi jantung.

3. Menyebabkan Gangguan Pernapasan

Perokok pasif sering mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, iritasi tenggorokan, hingga sesak napas. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit serius seperti bronkitis dan pneumonia.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore