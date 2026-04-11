Waspada! Ini 8 Bahaya yang Mengintai Perokok Pasif, Terutama bagi Ibu Hamil dan Anak-Anak

Ilustrasi perokok pasif (Freepik)
JawaPos.com - Perokok pasif sering kali dianggap tidak berisiko karena tidak merokok secara langsung. Padahal, paparan asap rokok dari lingkungan sekitar justru menyimpan ancaman serius bagi kesehatan. Bahkan, dampaknya bisa sama berbahayanya dengan perokok aktif.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 7 juta kematian terjadi setiap tahun akibat rokok, dan sekitar 1,3 juta di antaranya merupakan perokok pasif. Artinya, orang yang tidak merokok pun tetap berisiko tinggi mengalami penyakit akibat paparan asap rokok.
Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, karbon monoksida, benzena, dan formaldehida. Zat-zat ini dapat bertahan di udara hingga berjam-jam, bahkan di ruang tertutup seperti rumah atau mobil.
Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut berbagai dampak serius yang dapat dialami perokok pasif.
Baca Juga:4 Bahaya Terlalu Sering Konsumsi Minuman Manis bagi Kesehatan, Begini Cara Menghentikannya!
1. Risiko Kanker Paru-Paru Meningkat
Perokok pasif memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru, bahkan hingga 20–30 persen. Paparan zat karsinogen dalam asap rokok dapat merusak sel-sel paru secara perlahan. Risiko ini semakin meningkat jika paparan terjadi dalam jangka panjang dan di ruang tertutup.
2. Memicu Penyakit Jantung dan Stroke
Menghirup asap rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, hingga stroke. Zat beracun dalam asap rokok juga dapat meningkatkan tekanan darah dan mengganggu fungsi jantung.
3. Menyebabkan Gangguan Pernapasan
Perokok pasif sering mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, iritasi tenggorokan, hingga sesak napas. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit serius seperti bronkitis dan pneumonia.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging