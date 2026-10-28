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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.42 WIB

10 Hal yang Diam-Diam Tidak Disukai Introvert, Basa-Basi Dianggap Membuang Waktu

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Seorang introvert bekerja dengan cara berbeda dari kebanyakan orang.

Termasuk hal-hal yang dianggap membosankan dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Ada banyak situasi yang dapat membuat introvert merasa kewalahan. 

Akhirnya, mereka mungkin terlihat kurang menikmati momen, tidak antusias, sulit berkonsentrasi, mudah terdistraksi, sampai kehabisan energi untuk bersosialisasi. 

Berikut 10 situasi yang diam-diam tidak disukai oleh introvert, sebagaimana yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (22/10). 

Basa-basi menjadi part penting dalam memulai percakapan. Namun, banyak introvert yang tidak menyukai basa-basi karena menganggapnya membuang waktu. Meski demikian, obrolan ringan tetap diperlukan karena banyak orang ingin membangun kenyamanan melalui percakapan sederhana.

Berada di tengah kerumunan bisa membuat seorang introvert kelelahan. Energi mereka akan terkuras karena harus menghadapi berbagai situasi dan mengambil banyak keputusan. Mereka mungkin akan bertanya-tanya bagaimana cara memulai percakapan. Keramaian bisa membuat mereka merasa tidak nyaman.

Energi seorang introvert dapat terkuras jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk memulihkannya.oleh karena itu, sesekali anda bisa menjauh dari keramaian. Dengan begitu mereka bisa mengambil jeda.

Seorang introvert tidak merasa keberatan jika bekerja di dalam circle kecil. Namun bekerja sama dengan seseorang yang tidak memiliki kecocokan membuat energi mereka cepat terkuras. Sehingga introvert bisa merasa kelelahan dengan cepat.

Banyak dari introvert yang perlu mempersiapkan mental sebelum bersosialisasi. Mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri ataupun membayangkan bagaimana interaksi akan berlangsung. Oleh karena itu, seorang introvert bisa merasa tidak nyaman dan kesulitan saat mendadak terlibat dalam situasi sosial.

Seorang introvert dapat merasa kewalahan saat harus berada di tengah-tengah banyak orang. Sebagian dari mereka juga merasa kesulitan konsentrasi saat banyak orang berlalu-lalang. Sosok orang lain yang terlalu mencampuri ruang pribadinya juga dapat menimbulkan stres dan mengurangi energi mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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