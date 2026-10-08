Tak Harus dengan Hadiah, 8 Hal Kecil Ini Bisa Membuat Hati Orang Tua Tersentuh

JawaPos.com - Hubungan antara anak dan orang tua menjadi salah satu ikatan yang sangat berharga dalam kehidupan. Namun, kesibukan, perbedaan generasi, hingga berbagai persoalan pribadi terkadang membuat kedekatan tersebut perlahan berubah.

Ketika memasuki usia yang lebih matang, orang tua umumnya tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk materi. Perhatian, penghargaan, kesempatan untuk terlibat, serta perasaan bahwa keberadaan mereka masih memiliki arti juga menjadi hal penting dalam hubungan keluarga.

Rasa diterima dapat membuat seseorang merasa dihargai dan memiliki tempat dalam kehidupan orang lain.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan anak untuk membuat orang tua merasa tetap dekat, dihormati, dan menjadi bagian penting dalam kehidupannya.

1. Mau Mendengarkan Tanpa Terburu-buru Memberi Nasihat Tidak setiap cerita orang tua membutuhkan solusi. Terkadang, mereka hanya ingin didengarkan tanpa dipotong atau langsung diberi nasihat.

Memberikan perhatian penuh ketika orang tua berbicara dapat membuat mereka merasa bahwa cerita dan pengalaman hidupnya masih dianggap penting. Sikap ini juga menunjukkan adanya empati dalam hubungan keluarga.

2. Tetap Menghargai Pandangan Orang Tua Perbedaan pemikiran antara anak dan orang tua merupakan hal yang wajar, terutama karena keduanya tumbuh di zaman yang berbeda.

Meski tidak selalu sepakat, anak tetap bisa menunjukkan rasa hormat tanpa menganggap pendapat orang tua sebagai sesuatu yang kuno atau tidak relevan. Sikap saling menghargai dapat membantu menjaga kedekatan emosional antargenerasi.

3. Mengajak Orang Tua Terlibat dalam Kehidupan Membuat orang tua merasa dibutuhkan tidak selalu harus melalui hal besar. Mengajak mereka berdiskusi, menghadiri acara keluarga, atau sekadar meminta pendapat mengenai keputusan tertentu bisa memberikan kebahagiaan tersendiri.