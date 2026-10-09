6 Alasan Orang Tua yang Memprotes Screen Time di Sekolah Berbuat Baik untuk Anak Menurut Psikologi

seseorang yang memprotes screen time anak. (Magnific)

JawaPos.com - Di era pendidikan modern, penggunaan teknologi di sekolah hampir tidak bisa dihindari. Tablet, laptop, proyektor, papan digital, video pembelajaran, hingga berbagai aplikasi pendidikan telah menjadi bagian dari proses belajar anak. Teknologi memang menawarkan banyak manfaat. Anak dapat memperoleh informasi dengan cepat, melihat visual yang menarik, dan mengakses sumber belajar yang sebelumnya sulit dijangkau.



Namun, ada satu pertanyaan yang semakin penting untuk diajukan: apakah semakin banyak screen time selalu berarti semakin baik untuk pendidikan anak?



Jawabannya tentu tidak sesederhana "teknologi itu buruk" atau "teknologi itu bagus". Dalam psikologi perkembangan, dampak suatu aktivitas terhadap anak sangat dipengaruhi oleh konteks, durasi, kualitas aktivitas, usia anak, kebutuhan perkembangan, serta apa yang digantikan oleh aktivitas tersebut.



Karena itu, ketika orang tua mempertanyakan atau bahkan memprotes penggunaan layar yang berlebihan di sekolah, tindakan tersebut tidak selalu berarti mereka anti-teknologi. Justru, dalam kondisi tertentu, keberatan orang tua dapat menjadi bentuk advokasi terhadap kebutuhan perkembangan anak.



Dilansir dari Psychology Today pada JUmat (9/10), terdapat enam alasan mengapa orang tua yang kritis terhadap screen time di sekolah dapat melakukan sesuatu yang baik bagi anak.



1. Orang tua sedang melindungi kebutuhan perkembangan anak, bukan sekadar membatasi teknologi



Anak tidak belajar hanya melalui layar.



Mereka belajar melalui gerakan, permainan, percakapan, interaksi sosial, pengalaman langsung, eksplorasi lingkungan, membaca buku, menggambar, menyusun benda, bermain peran, berolahraga, dan berinteraksi dengan orang dewasa maupun teman sebaya.



Inilah salah satu alasan mengapa orang tua perlu mempertanyakan penggunaan screen time yang terlalu dominan.



Masa kanak-kanak merupakan periode perkembangan yang sangat penting. Otak anak berkembang melalui pengalaman yang beragam. Ketika sebagian besar aktivitas belajar dilakukan melalui layar, ada risiko bahwa pengalaman lain yang juga penting menjadi berkurang.



Misalnya, seorang anak mungkin menghabiskan waktu 45 menit menonton video tentang tumbuhan. Video tersebut dapat memberikan informasi dengan sangat baik. Namun, pengalaman melihat tanaman secara langsung, menyentuh tanah, mengamati daun, menanam biji, dan berdiskusi dengan teman memberikan jenis pengalaman sensorik dan sosial yang berbeda.



Masalahnya bukan apakah video tersebut bermanfaat.



Masalahnya adalah apa yang tidak dilakukan anak karena waktunya digunakan untuk menonton video tersebut.



Dalam psikologi perkembangan, hal ini sangat penting. Sebuah aktivitas harus dilihat bukan hanya berdasarkan manfaatnya sendiri, tetapi juga berdasarkan aktivitas lain yang mungkin tergeser.



Karena itu, orang tua yang mengatakan, "Apakah materi ini benar-benar harus menggunakan layar?" sebenarnya sedang mengajukan pertanyaan pendidikan yang sangat masuk akal.



Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkaya pengalaman belajar, bukan otomatis menjadi pengganti semua pengalaman belajar.



2. Terlalu banyak layar dapat mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi secara langsung



Anak belajar banyak hal melalui manusia lain.



Mereka belajar membaca ekspresi wajah, memahami nada suara, menunggu giliran berbicara, bernegosiasi, menyelesaikan konflik, bekerja sama, meminta bantuan, dan memahami perasaan orang lain melalui interaksi sosial.



Kemampuan tersebut tidak berkembang hanya dengan mengonsumsi konten digital.



Bayangkan dua situasi.



Pada situasi pertama, seorang anak menghabiskan 30 menit menggunakan aplikasi pendidikan secara individual.



Pada situasi kedua, anak menggunakan 30 menit untuk berdiskusi dengan tiga teman, melakukan eksperimen sederhana, kemudian menjelaskan hasilnya kepada kelompok.



Keduanya bisa disebut "belajar".



Tetapi jenis keterampilan yang dilatih berbeda.



Situasi kedua memberikan kesempatan lebih besar untuk melatih komunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan, dan keterampilan sosial.



Karena itu, orang tua memiliki alasan kuat untuk bertanya mengenai berapa banyak waktu di sekolah yang dihabiskan anak di depan layar dibandingkan dengan interaksi langsung.



Hal ini terutama penting bagi anak yang masih berada pada tahap perkembangan sosial yang intens.



Sekolah bukan hanya tempat anak mendapatkan informasi. Sekolah juga merupakan tempat anak belajar menjadi manusia yang mampu hidup bersama orang lain.



Jika penggunaan teknologi dilakukan secara berlebihan, sekolah berisiko kehilangan salah satu fungsi pentingnya: menyediakan lingkungan sosial yang kaya.



Maka, protes orang tua terhadap screen time tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap kemajuan teknologi.



Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak boleh direduksi menjadi konsumsi informasi.



3. Orang tua sedang mempertahankan pentingnya aktivitas fisik dan pengalaman dunia nyata



Anak membutuhkan gerakan.



Mereka perlu berjalan, berlari, melompat, bermain, menggunakan tangan, memanipulasi benda, dan mengalami lingkungan secara langsung.



Aktivitas fisik bukan sekadar kegiatan tambahan setelah belajar selesai. Bagi anak, gerakan merupakan bagian penting dari perkembangan.



Karena itu, ketika orang tua mempersoalkan penggunaan layar yang terlalu lama di sekolah, salah satu pertanyaan yang relevan adalah:



"Apa yang dilakukan anak selama waktu yang tidak digunakan untuk layar?"



Jika layar menggantikan kegiatan membaca, tentu perlu dilihat apakah penggantinya memang lebih efektif.



Jika layar menggantikan aktivitas fisik, pertanyaannya menjadi lebih serius.



Jika layar menggantikan permainan bebas, kegiatan seni, eksperimen langsung, atau interaksi sosial, maka sekolah perlu mengevaluasi kembali apakah penggunaan teknologi tersebut memang memberikan manfaat yang sebanding.



Anak bukan orang dewasa dalam ukuran kecil.



Kebutuhan mereka berbeda.



Anak membutuhkan pengalaman tubuh yang jauh lebih beragam untuk mendukung perkembangan motorik, koordinasi, keseimbangan, dan kesadaran terhadap lingkungan.



Karena itu, orang tua yang meminta sekolah menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik sebenarnya sedang memperjuangkan lingkungan belajar yang lebih menyeluruh.



4. Orang tua membantu sekolah membedakan antara "teknologi pendidikan" dan "sekadar menggunakan layar"



Ini merupakan salah satu poin paling penting.



Tidak semua screen time memiliki nilai yang sama.



Ada perbedaan besar antara:



menonton video pasif selama 60 menit,

melakukan simulasi interaktif selama 20 menit,

membuat presentasi digital,

melakukan riset,

berkomunikasi dengan siswa dari negara lain,

menggunakan aplikasi untuk memecahkan masalah,

atau sekadar bermain game yang kebetulan diberi label edukatif.



Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan:



"Apakah sekolah menggunakan teknologi?"



Melainkan:



"Untuk apa teknologi tersebut digunakan?"



Teknologi yang digunakan untuk membuat anak menciptakan sesuatu tentu berbeda dengan teknologi yang hanya membuat anak menonton.



Teknologi yang mendorong anak berdiskusi berbeda dengan teknologi yang membuat anak duduk sendirian.



Teknologi yang memecahkan masalah berbeda dengan teknologi yang hanya memberikan stimulasi visual terus-menerus.



Orang tua yang kritis terhadap screen time dapat membantu sekolah melakukan evaluasi semacam ini.



Alih-alih sekadar menghitung jumlah menit di depan layar, sekolah dapat mulai bertanya:



Apa tujuan pembelajarannya?

Apakah layar benar-benar diperlukan?

Apakah metode non-digital bisa mencapai tujuan yang sama?

Apakah anak aktif berpikir atau hanya menerima informasi?

Apakah teknologi tersebut meningkatkan kolaborasi?

Apa yang dikorbankan ketika layar digunakan?

Apakah aktivitas tersebut sesuai dengan usia anak?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih konstruktif daripada sekadar mengatakan "teknologi buruk".



5. Protes orang tua dapat menjadi bentuk keterlibatan orang tua yang sehat dalam pendidikan anak



Orang tua bukan hanya pihak yang membayar sekolah atau mengantar dan menjemput anak.



Mereka merupakan bagian penting dari lingkungan perkembangan anak.



Keterlibatan orang tua dalam pendidikan dapat membantu menciptakan kesinambungan antara rumah dan sekolah.



Jika orang tua melihat anak pulang sekolah dalam keadaan terlalu lelah karena aktivitas digital, mengalami kesulitan melepaskan diri dari perangkat, atau hampir tidak memiliki kesempatan bercerita tentang aktivitas non-digital di sekolah, wajar jika mereka mengajukan pertanyaan.



Namun, ada perbedaan antara memprotes secara emosional dan melakukan advokasi secara konstruktif.



Protes yang sehat bukan berarti menyerang guru.



Bukan pula berarti menganggap sekolah tidak kompeten.



Yang lebih produktif adalah mengajukan pertanyaan, meminta transparansi, memahami alasan pedagogis, dan mengusulkan alternatif.



Misalnya, orang tua dapat bertanya:



"Berapa lama rata-rata siswa menggunakan perangkat dalam sehari?"



"Apa tujuan pembelajaran dari penggunaan perangkat tersebut?"



"Apakah ada aktivitas fisik dan interaksi kelompok yang seimbang?"



"Apakah anak harus menggunakan layar untuk pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa perangkat?"



Pertanyaan seperti itu dapat menciptakan dialog yang lebih baik antara orang tua dan sekolah.



Dalam perspektif psikologi keluarga, keterlibatan orang tua yang sehat bukan berarti mengontrol setiap keputusan sekolah. Keterlibatan yang sehat berarti orang tua tetap memperhatikan kebutuhan anak dan bersedia berkomunikasi dengan pihak sekolah ketika melihat sesuatu yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan atau perkembangan anak.



6. Anak membutuhkan orang dewasa yang berani mengatakan bahwa "lebih banyak" tidak selalu "lebih baik"



Ini mungkin alasan yang paling mendasar.



Anak hidup di dunia yang semakin digital.



Mereka akan berhadapan dengan smartphone, media sosial, kecerdasan buatan, video pendek, game, platform pembelajaran, dan berbagai teknologi lainnya.



Karena itu, pendidikan anak seharusnya bukan sekadar membuat mereka mahir menggunakan teknologi.



Mereka juga perlu belajar kapan teknologi sebaiknya digunakan dan kapan teknologi sebaiknya disimpan.



Kemampuan tersebut merupakan bagian dari literasi digital yang sehat.



Anak perlu memahami bahwa tidak semua informasi harus diperoleh melalui layar.



Tidak semua waktu luang harus diisi dengan perangkat.



Tidak semua kebosanan harus segera dihilangkan.



Tidak semua masalah membutuhkan aplikasi.



Terkadang, anak perlu duduk dan berpikir.



Terkadang, mereka perlu bermain.



Terkadang, mereka perlu berbicara dengan teman.



Terkadang, mereka perlu gagal dan mencoba kembali.



Terkadang, mereka perlu melihat dunia secara langsung.



Orang tua yang memprotes screen time berlebihan dapat menjadi suara yang mengingatkan sekolah bahwa teknologi seharusnya melayani perkembangan anak, bukan perkembangan anak yang dipaksa menyesuaikan diri dengan teknologi.



Jadi, Apakah Semua Screen Time di Sekolah Buruk?



Tentu saja tidak.



Ini penting untuk ditegaskan.



Menyimpulkan bahwa semua penggunaan layar berbahaya juga merupakan penyederhanaan.



Teknologi dapat menjadi alat pendidikan yang sangat kuat apabila digunakan dengan tepat.



Seorang guru dapat menggunakan animasi untuk menjelaskan konsep yang sulit divisualisasikan.



Siswa dapat menggunakan komputer untuk membuat karya.



Anak dapat melakukan eksperimen virtual yang sulit dilakukan di ruang kelas.



Mereka dapat belajar coding, melakukan penelitian, membuat presentasi, berkolaborasi dengan siswa lain, dan mengakses berbagai sumber pengetahuan.



Masalahnya muncul ketika teknologi digunakan karena teknologi tersedia, bukan karena teknologi memang merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran.



Dengan kata lain, pertanyaannya bukan "layar atau tidak layar".



Pertanyaannya adalah:



"Apakah penggunaan layar ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi perkembangan dan pembelajaran anak?"



Jika jawabannya ya, teknologi dapat digunakan.



Jika jawabannya tidak, sekolah seharusnya berani memilih metode lain.



Protes yang Baik Bukan Berarti Memusuhi Sekolah



Orang tua tentu perlu berhati-hati agar kekhawatiran terhadap screen time tidak berubah menjadi konflik dengan guru.



Guru juga memiliki tantangan besar.



Mereka harus mengajar anak dengan kemampuan yang berbeda-beda, memenuhi kurikulum, menggunakan sumber daya yang tersedia, dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin digital.



Karena itu, pendekatan yang paling sehat adalah kolaborasi.



Orang tua dapat mengatakan:



"Saya mendukung penggunaan teknologi untuk pendidikan, tetapi saya ingin memahami bagaimana sekolah memastikan bahwa penggunaannya tetap seimbang."



Kalimat seperti ini jauh lebih produktif dibandingkan:



"Teknologi merusak anak dan sekolah tidak peduli."



Perbedaannya terletak pada tujuan.



Tujuan pertama adalah mencari solusi.



Tujuan kedua berpotensi menciptakan konflik.



Pada akhirnya, baik orang tua maupun guru memiliki kepentingan yang sama: membantu anak berkembang dengan baik.



Kesimpulan



Orang tua yang memprotes penggunaan screen time di sekolah tidak otomatis berarti kolot, anti-teknologi, atau tidak memahami pendidikan modern.



Dalam konteks tertentu, keberatan tersebut justru dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap kebutuhan perkembangan anak.



Ada setidaknya enam alasan mengapa sikap kritis tersebut dapat bermanfaat:



Melindungi kebutuhan perkembangan anak yang tidak dapat dipenuhi hanya melalui layar.

Memastikan anak tetap memiliki kesempatan berinteraksi langsung dengan orang lain.

Menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik.

Mendorong sekolah membedakan teknologi pendidikan yang bermakna dari penggunaan layar yang tidak perlu.

Mendorong keterlibatan orang tua yang sehat dalam pendidikan anak.

Mengajarkan bahwa teknologi adalah alat, bukan sesuatu yang harus digunakan setiap saat.



Pada akhirnya, tujuan kita bukan membesarkan anak yang takut terhadap teknologi.



Kita juga tidak ingin membesarkan anak yang bergantung pada teknologi untuk setiap aktivitas.



Yang kita inginkan adalah anak yang mampu menggunakan teknologi tanpa diperbudak oleh teknologi.



Karena itu, keberanian orang tua untuk bertanya, mengkritisi, dan meminta keseimbangan bukanlah tanda bahwa mereka menolak kemajuan.



Justru sebaliknya.



Mereka sedang mengingatkan satu prinsip penting dalam pendidikan:



